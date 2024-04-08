Программа MagicMouseTrails предназначена для украшения рабочего стола и позволяет переключать символы, которые следуют за курсором мыши при его перемещении. Он позволяет настроить рабочий стол и сделать его более интересным.

MagicMouseTrails занимает очень мало места в системе и не требует большого количества ресурсов. В главном окне приложения отображается количество дорожек, которые вы создаете при каждом движении мыши.

На выбор предлагаются различные темы: от разноцветных звездочек, сердечек и шариков до футбольных мячей, цветов и листьев. MagicMouseTrails рассчитан на отображение случайных хвостов, но вы также можете настроить его на отображение смешанных звезд и точек.

Помимо готовых шаблонов, разработчики MagicMouseTrails добавили несколько опций, которые позволяют управлять отображением трассы. Например, вы можете настроить скорость движения трассы, задать ее интенсивность и степень поворота. Размер и длина трассы также могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями.

Чтобы не запускать приложение после каждого запуска системы, вы можете настроить его запуск вместе с Windows, установив соответствующий флажок. Если вы хотите отключить его на время, в главном окне программы также есть соответствующий флажок.