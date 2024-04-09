Когда вам надоедает статичный рабочий стол, вы можете захотеть немного его оживить.

Одно из приложений, которое может помочь вам в этом, называется 12-Ants , поскольку оно добавляет на ваш экран дюжину виртуальных муравьев (впрочем, их количество вы можете изменить позже).

Главное окно не только простое и минималистичное, но и аккуратно представляет все доступные опции. Другими словами, вам не нужно искать меню или окна, чтобы открыть все функции, поддерживаемые этим приложением.

Вы можете настроить его на запуск при старте Windows или скрыть всех насекомых одним щелчком мыши. Можно задать горячую клавишу, которая позволит быстро запустить или остановить анимацию без необходимости обращаться к утилите.

Настоящая сила 12-Ants в том, что вы получаете множество вариантов настройки, с которыми можно экспериментировать. Вы можете не только сделать своих муравьев красными, синими или любого другого цвета, но и заставить их двигаться быстрее или медленнее, в зависимости от ваших предпочтений.

Вы также можете изменить уровень прозрачности и размер, а также модель движения - они могут атаковать курсор мыши или убегать от него, а могут просто непринужденно разгуливать по экрану.

12-Ants, может стать забавным способом скоротать время или просто дать передышку во время работы над утомительным проектом. Вы можете легко спрятать всех насекомых, когда к вам зайдет начальник или как только вы будете готовы вернуться к работе, даже не открывая главного окна.