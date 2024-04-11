ShipAtlas для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:156,09 Мб
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ShipAtlas - это приложение, разработанное для всех, кто интересуется отслеживанием кораблей в реальном времени. Позволяет получать информацию о местоположении судов AIS, основанную на данных от более чем 700 спутников и наземных отправителей.

ShipAtlas предлагает простой в использовании интерфейс, который синхронизируется на всех ваших устройствах, а также доступен круглосуточная поддержка через встроенный чат.

Основные возможности приложения ShipAtlas:

  • Просмотр информации о местоположении кораблей AIS в реальном времени.
  • Полезные данные о портовой деятельности, морской погоде, заторах и других морских условиях.
  • Поиск судов по различным критериям, таким как название, IMO или MMSI номер.
  • Поиск портов по названию, стране или типу груза.
  • Установка уведомлений о судах и портах для оперативных обновлений.
  • Отображение всех судов в радиусе 10 км от вашего местоположения.
  • Создание неограниченного количества списков судов и следование за ними в реальном времени на карте.
  • Получение исторических данных AIS для отслеживания маршрутов судов.
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