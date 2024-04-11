ShipAtlas для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Maritime Optima AS
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|156,09 Мб
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ShipAtlas - это приложение, разработанное для всех, кто интересуется отслеживанием кораблей в реальном времени. Позволяет получать информацию о местоположении судов AIS, основанную на данных от более чем 700 спутников и наземных отправителей.
ShipAtlas предлагает простой в использовании интерфейс, который синхронизируется на всех ваших устройствах, а также доступен круглосуточная поддержка через встроенный чат.
Основные возможности приложения ShipAtlas:
- Просмотр информации о местоположении кораблей AIS в реальном времени.
- Полезные данные о портовой деятельности, морской погоде, заторах и других морских условиях.
- Поиск судов по различным критериям, таким как название, IMO или MMSI номер.
- Поиск портов по названию, стране или типу груза.
- Установка уведомлений о судах и портах для оперативных обновлений.
- Отображение всех судов в радиусе 10 км от вашего местоположения.
- Создание неограниченного количества списков судов и следование за ними в реальном времени на карте.
- Получение исторических данных AIS для отслеживания маршрутов судов.
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