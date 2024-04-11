ShipAtlas - это приложение, разработанное для всех, кто интересуется отслеживанием кораблей в реальном времени. Позволяет получать информацию о местоположении судов AIS, основанную на данных от более чем 700 спутников и наземных отправителей.

ShipAtlas предлагает простой в использовании интерфейс, который синхронизируется на всех ваших устройствах, а также доступен круглосуточная поддержка через встроенный чат.

Основные возможности приложения ShipAtlas: