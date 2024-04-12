iSharing - это приложение для семейного использования, созданное для обеспечения безопасности детей и спокойствия родителей. Оно предлагает услугу обмена местоположением в реальном времени, позволяя членам семьи конфиденциально обмениваться информацией о своем местонахождении и легко поддерживать связь.

Основные возможности приложения iSharing: