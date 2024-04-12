iSharing для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|11.15.1.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|iSharingSoft, inc.
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|109,11 Мб
|СКАЧАТЬ
iSharing - это приложение для семейного использования, созданное для обеспечения безопасности детей и спокойствия родителей. Оно предлагает услугу обмена местоположением в реальном времени, позволяя членам семьи конфиденциально обмениваться информацией о своем местонахождении и легко поддерживать связь.
Основные возможности приложения iSharing:
- Просмотр местоположения членов семьи в реальном времени на частной карте.
- Получение оповещений о прибытии или убытии члена семьи из определенного места, что помогает избежать лишних вопросов типа "Где ты?".
- Автоматическое получение уведомлений о близости члена семьи для предотвращения случаев пропажи детей.
- Возможность отслеживания местоположения украденного или потерянного телефона с помощью функции "Найди мой телефон".
- Возможность отправки сигнала тревоги в экстренной ситуации путем встряхивания телефона.
- Превращение вашего телефона в рацию с помощью функции iSharing Finder и обмен голосовыми сообщениями.
- Просмотр истории местонахождения членов вашей семьи за период до 90 дней.
Навигатор Семь Дорог 1.82.1310
Надёжный оффлайн проводник для Android-смартфонов и планшетов. Присутствует быстрый поиск по...
HUD Speed - цифровой спидометр со встроенной функцией радар-детектора. Предупреждает о...
Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...
3D Compass+ - приложение для Android, которое представляет собой трехмерный компас с возможностью...
Полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный компас и уровень....
RMaps - утилита для ориентирования на местности с использованием GPS. Умеет работать как с...
Отзывы о программе iSharing
Admin
Отзывов о программе iSharing 11.15.1.2 пока нет, можете добавить...