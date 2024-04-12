iSharing для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:11.15.1.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:109,11 Мб
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iSharing - это приложение для семейного использования, созданное для обеспечения безопасности детей и спокойствия родителей. Оно предлагает услугу обмена местоположением в реальном времени, позволяя членам семьи конфиденциально обмениваться информацией о своем местонахождении и легко поддерживать связь.

Основные возможности приложения iSharing:

  • Просмотр местоположения членов семьи в реальном времени на частной карте.
  • Получение оповещений о прибытии или убытии члена семьи из определенного места, что помогает избежать лишних вопросов типа "Где ты?".
  • Автоматическое получение уведомлений о близости члена семьи для предотвращения случаев пропажи детей.
  • Возможность отслеживания местоположения украденного или потерянного телефона с помощью функции "Найди мой телефон".
  • Возможность отправки сигнала тревоги в экстренной ситуации путем встряхивания телефона.
  • Превращение вашего телефона в рацию с помощью функции iSharing Finder и обмен голосовыми сообщениями.
  • Просмотр истории местонахождения членов вашей семьи за период до 90 дней.
     
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Отзывов о программе iSharing 11.15.1.2 пока нет, можете добавить...

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