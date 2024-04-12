Навигация GPS для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.2.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|somyac
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|36 Кб
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Навигация GPS представляет собой удобное приложение, созданное специально для устройств Wear OS. С его помощью вы сможете легко и удобно ориентироваться в любом месте мира, даже без подключения к смартфону.
Основные характеристики и возможности приложения включают:
- Пошаговая навигация: Получайте точные инструкции по маршруту с картой и обзором маневров.
- Оффлайн карты: Возможность загружать карты заранее для использования без подключения к Интернету.
- Голосовой поиск: Используйте голосовые команды для поиска мест и адресов.
- Отслеживание маршрута: Оставайтесь на правильном пути с функцией отслеживания маршрута.
- Геокодирование: Получайте точные координаты местоположения.
- Автоматический перерасчет маршрута: При изменении маршрута приложение автоматически пересчитывает маршрут.
- Поиск мест и адресов: Быстрый поиск мест и адресов с функцией автозаполнения.
- Выбор маршрута по предпочтениям: Выбирайте маршрут в соответствии с вашими предпочтениями, такими как избегание платных дорог или автомагистралей.
- Различные режимы маршрутизации: Выбирайте режим маршрутизации: пешеходный, велосипедный или автомобильный.
- Предварительный просмотр маневров: Просматривайте маневры маршрута перед началом движения.
- Расчет времени прибытия, скорости и расстояния: Получайте информацию о времени прибытия, скорости и расстоянии до пункта назначения.
- Избранное и история: Сохраняйте понравившиеся места и просматривайте историю своих поездок.
- Настройка цвета карты и единиц измерения: Персонализируйте карту под свои предпочтения и выбирайте между метрической и имперской системами измерения.
- Простая настройка: Интуитивно понятный интерфейс делает использование приложения максимально простым.
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Admin
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