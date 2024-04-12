Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Навигация GPS 3.2.0

Навигация GPS для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.2.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:36 Кб
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Навигация GPS представляет собой удобное приложение, созданное специально для устройств Wear OS. С его помощью вы сможете легко и удобно ориентироваться в любом месте мира, даже без подключения к смартфону.

Основные характеристики и возможности приложения включают:

  • Пошаговая навигация: Получайте точные инструкции по маршруту с картой и обзором маневров.
  • Оффлайн карты: Возможность загружать карты заранее для использования без подключения к Интернету.
  • Голосовой поиск: Используйте голосовые команды для поиска мест и адресов.
  • Отслеживание маршрута: Оставайтесь на правильном пути с функцией отслеживания маршрута.
  • Геокодирование: Получайте точные координаты местоположения.
  • Автоматический перерасчет маршрута: При изменении маршрута приложение автоматически пересчитывает маршрут.
  • Поиск мест и адресов: Быстрый поиск мест и адресов с функцией автозаполнения.
  • Выбор маршрута по предпочтениям: Выбирайте маршрут в соответствии с вашими предпочтениями, такими как избегание платных дорог или автомагистралей.
  • Различные режимы маршрутизации: Выбирайте режим маршрутизации: пешеходный, велосипедный или автомобильный.
  • Предварительный просмотр маневров: Просматривайте маневры маршрута перед началом движения.
  • Расчет времени прибытия, скорости и расстояния: Получайте информацию о времени прибытия, скорости и расстоянии до пункта назначения.
  • Избранное и история: Сохраняйте понравившиеся места и просматривайте историю своих поездок.
  • Настройка цвета карты и единиц измерения: Персонализируйте карту под свои предпочтения и выбирайте между метрической и имперской системами измерения.
  • Простая настройка: Интуитивно понятный интерфейс делает использование приложения максимально простым.
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