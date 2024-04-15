PDF To JPG Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $29.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.7.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|PDF To JPG Converter
|Категории:
|Конверторы - PDF
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|15.06 Мб
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PDF to JPG Converter - это удобный настольный клиент, предназначенный для быстрой конвертации PDF-документов в изображения. Поддерживая пакетную обработку, конвертер позволяет одновременно обрабатывать несколько PDF-файлов и конвертировать их в JPG, а также в другие распространенные форматы изображений, такие как BMP, GIF, PNG или TIF.
Основные возможности приложения включают:
- Пакетная обработка: Вы можете одновременно обрабатывать несколько PDF-файлов, что позволяет экономить время и увеличивает эффективность работы.
- Поддержка различных форматов изображений: Конвертер позволяет выбирать не только JPG, но и другие популярные форматы, такие как BMP, GIF, PNG или TIF, в зависимости от ваших потребностей.
- Гибкость в выборе выходных данных: Вы можете легко настроить параметры конвертации, такие как разрешение (DPI), преобразование страниц и другие опции, чтобы получить оптимальные результаты.
- Простота использования: Интерфейс приложения интуитивно понятен, добавление файлов в очередь обработки происходит быстро и легко.
В целом, PDF to JPG Converter - это идеальный выбор для тех, кто ищет удобное и эффективное решение для конвертации PDF в изображения. Благодаря своей простоте и многофункциональности, это приложение поможет вам быстро и легко перенести ваши данные в нужный формат, сохраняя при этом высокое качество изображений.
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