Samsung Magician для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|8.1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Samsung Electronics Co., Ltd.
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|6.87 Мб
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Samsung Magician - это удобное приложение для управления портативными твердотельными накопителями Samsung. Оно обеспечивает пользователям простой доступ к различным функциям и настройкам, помогая управлять их устройствами для хранения данных.
Основные возможности приложения Samsung Magician:
- Включение и отключение функций безопасности портативного твердотельного накопителя Samsung.
- Настройка и управление паролем доступа к устройству, а также контроль изменений этого пароля.
- Управление настройками отпечатков пальцев для модели Samsung Portable SSD (доступно только для модели T7 Touch).
- Изменение имени устройства и управление этими изменениями.
- Проверка состояния твердотельного накопителя для обеспечения его оптимальной работы.
- Получение уведомлений о последних обновлениях программного обеспечения и прошивки для вашего устройства.
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Admin
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