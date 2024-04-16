Samsung Magician для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:8.1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:6.87 Мб
СКАЧАТЬ
Samsung Magician скриншот № 1
Samsung Magician скриншот № 2
Samsung Magician скриншот № 3
Samsung Magician скриншот № 4

Samsung Magician - это удобное приложение для управления портативными твердотельными накопителями Samsung. Оно обеспечивает пользователям простой доступ к различным функциям и настройкам, помогая управлять их устройствами для хранения данных.

Основные возможности приложения Samsung Magician:

  • Включение и отключение функций безопасности портативного твердотельного накопителя Samsung.
  • Настройка и управление паролем доступа к устройству, а также контроль изменений этого пароля.
  • Управление настройками отпечатков пальцев для модели Samsung Portable SSD (доступно только для модели T7 Touch).
  • Изменение имени устройства и управление этими изменениями.
  • Проверка состояния твердотельного накопителя для обеспечения его оптимальной работы.
  • Получение уведомлений о последних обновлениях программного обеспечения и прошивки для вашего устройства.
ТОП-сегодня раздела "Удаленное управление"
 

скачать Google HomeGoogle Home 2.48.1.9

Управляйте контентом и устройствами в одном приложении. Google Home позволяет управлять...

скачать GoPro AppGoPro App 12.11

GoPro App – установите себе на девайс помощника для управления камерой GoPro. С его помощью вы...

скачать Приват24Приват24 6.64.01

Приват24 – установите филиал ПриватБанка на свое устройство. С помощью программы...

скачать EZVIZEZVIZ 5.1.0.1013

Приложение для мобильных устройств на платформе Android, с помощью которого можно подключать...

скачать spacedeskspacedesk 0.91.8

Удобное приложение, которое позволяет использовать ваше устройство Android в качестве...

скачать DroidCam Wireless WebcamDroidCam Wireless Webcam 6.14

Android-приложение, которое превратит любой мобильный телефон и планшет в полноценную...

Отзывы о программе Samsung Magician

Admin

Отзывов о программе Samsung Magician 8.1.0 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв