Rave для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.6.87 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Rave Inc.
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|89.1 Мб
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Rave - это удивительное приложение, которое позволяет смотреть лучшие телепередачи и фильмы на таких платформах, как Disney, YouTube, Amazon Prime Video, HBO MAX, и многих других, вместе с друзьями, общаясь в реальном времени через чат. С Rave просмотр сериалов и фильмов становится еще более увлекательным и захватывающим!
Основные возможности приложения Rave:
- Совместный просмотр: Просматривайте фильмы и сериалы с друзьями, приглашая их к онлайн-просмотру на различных потоковых платформах, таких как Disney+, Amazon Prime Video, HBO Max, YouTube и другие.
- Чат в реальном времени: Общайтесь с друзьями во время просмотра любимых фильмов и сериалов с помощью текстовых сообщений или голосового чата в приложении.
- Вечеринки просмотра: Создавайте вечеринки просмотра для просмотра фильмов и сериалов на различных потоковых сайтах вместе с друзьями.
- Мировая музыка: Слушайте музыку с людьми из разных уголков мира, наслаждаясь разнообразием музыкальных жанров и исполнителей.
- Делитесь видео: Делитесь своими видео на Google Диске, чтобы организовывать глобальные вечера кино и смотреть сериалы и фильмы вместе с другими людьми.
- Кросс-платформенность: Присоединяйтесь к друзьям на различных устройствах, включая телефоны Android и устройства виртуальной реальности, и наслаждайтесь просмотром лучших телепередач и фильмов на различных потоковых платформах.
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Admin
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