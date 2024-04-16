Rave - это удивительное приложение, которое позволяет смотреть лучшие телепередачи и фильмы на таких платформах, как Disney, YouTube, Amazon Prime Video, HBO MAX, и многих других, вместе с друзьями, общаясь в реальном времени через чат. С Rave просмотр сериалов и фильмов становится еще более увлекательным и захватывающим!

Основные возможности приложения Rave: