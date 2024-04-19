4K Image Compressor - это удобное приложение для быстрого и эффективного изменения размеров изображений. Данная программа помогает вам сжать ваши изображения до нужных размеров, сохраняя при этом их качество.

Основные возможности приложения 4K Image Compressor:

Сжатие изображений до заданного размера или процента с сохранением качества.

Возможность одновременной обработки нескольких изображений.

Поддержка различных форматов, таких как PNG, JPEG, JPG, WebP и HEIC.

Возможность выбора между сжатием с потерями или без потерь.

Автоматический выбор метода оптимизации для удобства пользователя.

Возможность просмотра сравнения исходного и сжатого изображения, а также объема сэкономленного пространства.

Возможность конвертирования изображений в PDF-документы.

Поддержка пакетной обработки больших объемов изображений.

В целом, 4K Image Compressor - это простой и быстрый способ оптимизировать ваши изображения для загрузки в Интернете. Независимо от того, нужно ли вам изменить размер одного изображения или обработать целую папку с фотографиями, это приложение справится с задачей без потери качества изображений. Будьте уверены, что ваши изображения будут готовы к быстрой и эффективной загрузке и совместному использованию в социальных сетях и на веб-сайтах.