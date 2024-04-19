4K Image Compressor для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: €12.49
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.4.0.0220 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конверторы
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:25.82 Мб
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4K Image Compressor - это удобное приложение для быстрого и эффективного изменения размеров изображений. Данная программа помогает вам сжать ваши изображения до нужных размеров, сохраняя при этом их качество.

Основные возможности приложения 4K Image Compressor:

  • Сжатие изображений до заданного размера или процента с сохранением качества.
  • Возможность одновременной обработки нескольких изображений.
  • Поддержка различных форматов, таких как PNG, JPEG, JPG, WebP и HEIC.
  • Возможность выбора между сжатием с потерями или без потерь.
  • Автоматический выбор метода оптимизации для удобства пользователя.
  • Возможность просмотра сравнения исходного и сжатого изображения, а также объема сэкономленного пространства.
  • Возможность конвертирования изображений в PDF-документы.
  • Поддержка пакетной обработки больших объемов изображений.

В целом, 4K Image Compressor - это простой и быстрый способ оптимизировать ваши изображения для загрузки в Интернете. Независимо от того, нужно ли вам изменить размер одного изображения или обработать целую папку с фотографиями, это приложение справится с задачей без потери качества изображений. Будьте уверены, что ваши изображения будут готовы к быстрой и эффективной загрузке и совместному использованию в социальных сетях и на веб-сайтах.

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Отзывы о программе 4K Image Compressor

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