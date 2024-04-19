4K Image Compressor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: €12.49
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.4.0.0220 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|OpenMedia LLC.
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|25.82 Мб
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4K Image Compressor - это удобное приложение для быстрого и эффективного изменения размеров изображений. Данная программа помогает вам сжать ваши изображения до нужных размеров, сохраняя при этом их качество.
Основные возможности приложения 4K Image Compressor:
- Сжатие изображений до заданного размера или процента с сохранением качества.
- Возможность одновременной обработки нескольких изображений.
- Поддержка различных форматов, таких как PNG, JPEG, JPG, WebP и HEIC.
- Возможность выбора между сжатием с потерями или без потерь.
- Автоматический выбор метода оптимизации для удобства пользователя.
- Возможность просмотра сравнения исходного и сжатого изображения, а также объема сэкономленного пространства.
- Возможность конвертирования изображений в PDF-документы.
- Поддержка пакетной обработки больших объемов изображений.
В целом, 4K Image Compressor - это простой и быстрый способ оптимизировать ваши изображения для загрузки в Интернете. Независимо от того, нужно ли вам изменить размер одного изображения или обработать целую папку с фотографиями, это приложение справится с задачей без потери качества изображений. Будьте уверены, что ваши изображения будут готовы к быстрой и эффективной загрузке и совместному использованию в социальных сетях и на веб-сайтах.
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Отзывы о программе 4K Image Compressor
Admin
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