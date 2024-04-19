Программы для Android » Навигация, GPS » Карты » AlpineQuest Explorer Lite 2.3.8

AlpineQuest Explorer Lite для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.8 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Карты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:7.86 Мб
СКАЧАТЬ
AlpineQuest Explorer Lite скриншот № 1
AlpineQuest Explorer Lite скриншот № 2
AlpineQuest Explorer Lite скриншот № 3
AlpineQuest Explorer Lite скриншот № 4

AlpineQuest Explorer Lite - это незаменимое приложение для любителей активного отдыха и спорта, обеспечивающее полноценную навигацию и доступ к различным картографическим данным.

С помощью AlpineQuest вы сможете заниматься различными видами активного отдыха и спорта, будь то туризм, бег, охота, геокешинг или водная навигация. Приложение обеспечивает доступ к множеству онлайн топографических карт, которые можно сохранить локально для использования в автономном режиме. Независимо от того, где вы находитесь, вы всегда будете иметь доступ к необходимым картам благодаря AlpineQuest.

Основные возможности приложения включают:

  • Доступ к различным типам онлайн-карт: дорожным, топографическим, спутниковым и другим.
  • Возможность загрузки и сохранения онлайн-карт для использования в автономном режиме.
  • Поддержка различных форматов растровых топокарт.
  • Использование системы навигации и магнитного датчика устройства для определения местоположения в режиме реального времени.
  • Создание меток, запись треков и получение подробной статистики о своих активностях.
  • Геолокация с использованием GNSS-приёмников устройства или сети.
  • Ориентирование по карте и компасу.
  • Метрические, английские, морские и гибридные единицы измерения расстояний.

AlpineQuest Explorer Lite обеспечивает вас всем необходимым для активного времяпрепровождения и путешествий, сохраняя при этом полную работоспособность даже вне зоны действия сети сотовой связи.

ТОП-сегодня раздела "Карты"
 

скачать 2GIS2GIS 3.19.9 / 5.51.0.388.25

2GIS (2ГИС) – объединяет в себе возможности справочника и навигатора. Тут вы найдете список...

скачать Яндекс.НавигаторЯндекс.Навигатор 6.45

Яндекс.Навигатор – полезное приложение покажет кратчайшую дорогу, учитывая пробки,...

скачать DeepStateMapDeepStateMap 2.0.0

Интерактивная онлайн-карта боевых действий в Украине, позволяющая следить за ходом...

скачать MAPS.MEMAPS.ME v15.7.71702-googleRelease

MAPS.ME – с бесплатными офлайновыми картами вы всегда сможете проложить маршрут, независимо...

скачать Яндекс.КартыЯндекс.Карты 10.7.4

Яндекс.Карты – приложение, позволяющее не только смотреть карты и спутниковые снимки...

скачать Где ГАИГде ГАИ 2.1.3

Где ГАИ – отличный помощник для водителей, показывающий посты ГАИ и ГИБДД. С приложением,...

Отзывы о программе AlpineQuest Explorer Lite

Admin

Отзывов о программе AlpineQuest Explorer Lite 2.3.8 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв