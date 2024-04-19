AlpineQuest Explorer Lite для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.8 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Psyberia
|Категория:
|Карты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|7.86 Мб
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AlpineQuest Explorer Lite - это незаменимое приложение для любителей активного отдыха и спорта, обеспечивающее полноценную навигацию и доступ к различным картографическим данным.
С помощью AlpineQuest вы сможете заниматься различными видами активного отдыха и спорта, будь то туризм, бег, охота, геокешинг или водная навигация. Приложение обеспечивает доступ к множеству онлайн топографических карт, которые можно сохранить локально для использования в автономном режиме. Независимо от того, где вы находитесь, вы всегда будете иметь доступ к необходимым картам благодаря AlpineQuest.
Основные возможности приложения включают:
- Доступ к различным типам онлайн-карт: дорожным, топографическим, спутниковым и другим.
- Возможность загрузки и сохранения онлайн-карт для использования в автономном режиме.
- Поддержка различных форматов растровых топокарт.
- Использование системы навигации и магнитного датчика устройства для определения местоположения в режиме реального времени.
- Создание меток, запись треков и получение подробной статистики о своих активностях.
- Геолокация с использованием GNSS-приёмников устройства или сети.
- Ориентирование по карте и компасу.
- Метрические, английские, морские и гибридные единицы измерения расстояний.
AlpineQuest Explorer Lite обеспечивает вас всем необходимым для активного времяпрепровождения и путешествий, сохраняя при этом полную работоспособность даже вне зоны действия сети сотовой связи.
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Отзывы о программе AlpineQuest Explorer Lite
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