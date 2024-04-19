AlpineQuest Explorer Lite - это незаменимое приложение для любителей активного отдыха и спорта, обеспечивающее полноценную навигацию и доступ к различным картографическим данным.

С помощью AlpineQuest вы сможете заниматься различными видами активного отдыха и спорта, будь то туризм, бег, охота, геокешинг или водная навигация. Приложение обеспечивает доступ к множеству онлайн топографических карт, которые можно сохранить локально для использования в автономном режиме. Независимо от того, где вы находитесь, вы всегда будете иметь доступ к необходимым картам благодаря AlpineQuest.

Основные возможности приложения включают:

Доступ к различным типам онлайн-карт: дорожным, топографическим, спутниковым и другим.

Возможность загрузки и сохранения онлайн-карт для использования в автономном режиме.

Поддержка различных форматов растровых топокарт.

Использование системы навигации и магнитного датчика устройства для определения местоположения в режиме реального времени.

Создание меток, запись треков и получение подробной статистики о своих активностях.

Геолокация с использованием GNSS-приёмников устройства или сети.

Ориентирование по карте и компасу.

Метрические, английские, морские и гибридные единицы измерения расстояний.

AlpineQuest Explorer Lite обеспечивает вас всем необходимым для активного времяпрепровождения и путешествий, сохраняя при этом полную работоспособность даже вне зоны действия сети сотовой связи.