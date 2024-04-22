VolumeLock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|14 дней
|Версия:
|2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Actual Solution
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|528 Кб
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VolumeLock - это интуитивно понятное приложение, разработанное для управления звуком на вашем компьютере. Оно предоставляет вам полный контроль над громкостью, чтобы предотвратить внезапные изменения звука, которые могут помешать вашему комфорту. VolumeLock позволяет создавать настраиваемые правила для каждого элемента управления громкостью, включая запись, гарантируя, что никакие другие приложения не смогут изменить настройки без вашего разрешения.
Основные возможности приложения VolumeLock:
- Удобный многоязычный интерфейс с поддержкой различных тем для вашего комфорта.
- Управление громкостью, балансом и выбором аудиолиний в реальном времени, обеспечивая точную настройку звука.
- Поддержка управления громкостью в каждом приложении, начиная с Windows Vista.
- Создание настраиваемых правил для любого элемента управления громкостью, позволяя настроить приложение под ваши нужды.
- Блокировка аудиоустройств воспроизведения и записи по умолчанию, предотвращая несанкционированные изменения.
- Неограниченное количество настраиваемых пользовательских пресетов для быстрой настройки правил.
- Защита паролем для обеспечения безопасности ваших настроек.
- Поддержка настраиваемых горячих клавиш для быстрого доступа к предустановкам.
- Отображение статуса блокировки в системном трее для удобного мониторинга.
- Работа с несколькими звуковыми картами одновременно, обеспечивая гибкость использования.
- Встроенный мощный планировщик для автоматизации задач по управлению звуком.
- Поддержка командной строки для интеграции в пакетные файлы или скрипты.
- Возможность автоматической загрузки приложения при запуске системы.
- Работа в качестве службы или обычного приложения на Windows 9X/Me/NT4/2000/XP/2003/Vista/7/8/10/11.
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