VolumeLock - это интуитивно понятное приложение, разработанное для управления звуком на вашем компьютере. Оно предоставляет вам полный контроль над громкостью, чтобы предотвратить внезапные изменения звука, которые могут помешать вашему комфорту. VolumeLock позволяет создавать настраиваемые правила для каждого элемента управления громкостью, включая запись, гарантируя, что никакие другие приложения не смогут изменить настройки без вашего разрешения.

Основные возможности приложения VolumeLock: