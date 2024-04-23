PDFXplorer для Windows

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:PDF
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:38.91 Мб
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PDFXplorer - это программное приложение, специализированное на анализе внутренней структуры PDF-документов. В отличие от обычных программ для чтения и редактирования PDF, PDFXplorer предоставляет инструменты для глубокого исследования файлов на самом низком уровне.

С помощью PDFXplorer вы сможете просмотреть внутреннюю структуру PDF-файлов в виде древовидного представления, что значительно упрощает анализ и понимание данных для пользователей. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, который облегчает рабочий процесс анализа.

Основные возможности PDFXplorer включают:

  • Извлечение данных из PDF-документов для дальнейшего анализа.
  • Просмотр внутренней структуры, страниц и ссылок в документе с помощью трех проводников.
  • Представление данных в виде древовидной структуры для более удобного анализа.
  • Возможность просмотра данных в шестнадцатеричном и текстовом форматах.
  • Диагностика проблем, связанных со ссылками и другими элементами документа.

PDFXplorer является бесплатным приложением, которое поможет вам более глубоко понять структуру и содержание PDF-файлов, а также обнаружить и решить потенциальные проблемы, связанные с этим форматом.

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