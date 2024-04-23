PDFXplorer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|O2 Solutions
|Категория:
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|38.91 Мб
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PDFXplorer - это программное приложение, специализированное на анализе внутренней структуры PDF-документов. В отличие от обычных программ для чтения и редактирования PDF, PDFXplorer предоставляет инструменты для глубокого исследования файлов на самом низком уровне.
С помощью PDFXplorer вы сможете просмотреть внутреннюю структуру PDF-файлов в виде древовидного представления, что значительно упрощает анализ и понимание данных для пользователей. Программа предлагает интуитивно понятный интерфейс, который облегчает рабочий процесс анализа.
Основные возможности PDFXplorer включают:
- Извлечение данных из PDF-документов для дальнейшего анализа.
- Просмотр внутренней структуры, страниц и ссылок в документе с помощью трех проводников.
- Представление данных в виде древовидной структуры для более удобного анализа.
- Возможность просмотра данных в шестнадцатеричном и текстовом форматах.
- Диагностика проблем, связанных со ссылками и другими элементами документа.
PDFXplorer является бесплатным приложением, которое поможет вам более глубоко понять структуру и содержание PDF-файлов, а также обнаружить и решить потенциальные проблемы, связанные с этим форматом.
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