Export Tool for Mail App - это приложение, разработанное специально для удобной миграции данных электронной почты. Оно решает проблемы, возникающие при переносе информации из приложений Windows Mail и People в Outlook или другие почтовые платформы.

Основной функционал программы заключается в доступе к локальной почтовой базе данных и копировании сообщений и контактов в файлы PST или OST. Это позволяет пользователям сохранить свои данные и легко ими управлять в новом почтовом клиенте. Кроме того, приложение автоматически создает ссылки на эти файлы, обеспечивая их корректное отображение в профиле Outlook.

Export Tool for Mail App также обеспечивает создание и настройку учетных записей IMAP или POP3. Это значительно упрощает процесс подключения к новому почтовому сервису, оставляя пользователям лишь заполнение необходимых учетных данных.

Одной из ключевых особенностей приложения является возможность конвертации контактов Mail App и People App в форматы EML или VCF. Такой функционал обеспечивает гибкость при переносе данных и позволяет пользователям использовать их в различных почтовых клиентах.

Основные возможности приложения Export Tool for Mail App: