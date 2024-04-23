Export Tool for Mail App для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $52.54
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EmailAdepts
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|22.03 Мб
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Export Tool for Mail App - это приложение, разработанное специально для удобной миграции данных электронной почты. Оно решает проблемы, возникающие при переносе информации из приложений Windows Mail и People в Outlook или другие почтовые платформы.
Основной функционал программы заключается в доступе к локальной почтовой базе данных и копировании сообщений и контактов в файлы PST или OST. Это позволяет пользователям сохранить свои данные и легко ими управлять в новом почтовом клиенте. Кроме того, приложение автоматически создает ссылки на эти файлы, обеспечивая их корректное отображение в профиле Outlook.
Export Tool for Mail App также обеспечивает создание и настройку учетных записей IMAP или POP3. Это значительно упрощает процесс подключения к новому почтовому сервису, оставляя пользователям лишь заполнение необходимых учетных данных.
Одной из ключевых особенностей приложения является возможность конвертации контактов Mail App и People App в форматы EML или VCF. Такой функционал обеспечивает гибкость при переносе данных и позволяет пользователям использовать их в различных почтовых клиентах.
Основные возможности приложения Export Tool for Mail App:
- Миграция данных электронной почты из Windows Mail и People в Outlook или другие почтовые платформы.
- Копирование сообщений и контактов в файлы PST или OST для удобного управления данными.
- Автоматическое создание ссылок на файлы для корректного отображения в профиле Outlook.
- Создание и настройка учетных записей IMAP или POP3 для быстрого подключения к новому почтовому сервису.
- Конвертация контактов в форматы EML или VCF для использования в сторонних почтовых клиентах.
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