HEIC to JPG Converter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $6.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.6.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KingShiper
|Категория:
|Конверторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|45.4 Мб
|СКАЧАТЬ
Kingshiper HEIC to JPG Converter - это удобное приложение, специально разработанное для преобразования изображений из формата Apple HEIC в формат JPG и другие распространенные форматы. Благодаря этому приложению вы можете легко интегрировать изображения в ваш рабочий процесс, избегая проблем с совместимостью форматов.
Одной из ключевых особенностей Kingshiper HEIC to JPG Converter является его способность к пакетной обработке. Это означает, что вы можете конвертировать несколько файлов одновременно, что значительно экономит ваше время при работе с большим количеством изображений. Приложение также поддерживает добавление как отдельных файлов, так и целых каталогов в очередь обработки.
Кроме того, Kingshiper HEIC to JPG Converter предлагает широкий выбор параметров для настройки выходных данных. Вы можете задать различные параметры, такие как формат файла, разрешение, качество и DPI, чтобы обеспечить соответствие вашим требованиям.
Наконец, приложение поддерживает не только конвертацию в JPG, но и другие популярные форматы изображений, что делает его универсальным инструментом для работы с различными типами файлов.
Основные возможности приложения:
- Преобразование изображений из формата HEIC в JPG и другие форматы.
- Пакетная обработка для эффективной работы с несколькими файлами.
- Возможность добавления отдельных файлов и каталогов для обработки.
- Настройка параметров выходных данных, включая формат, разрешение, качество и DPI.
- Поддержка нескольких форматов изображений для повышения универсальности.
Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...
Format Factory - универсальный и многофункциональный мультимедийный конвертер на все случаи...
XnView - бесплатный аналог ACDSee, который предоставляет все необходимые инструменты для...
IrfanView - бесплатный просмотрщик и редактор изображений, с поддержкой большого количества...
Бесплатный, простой инструмент для преобразования HEIC/HEIF фото в более распространенные...
Простой в использовании инструмент для конвертирования изображений HEIC/HEIF с вашего...
Отзывы о программе HEIC to JPG Converter
Admin
Отзывов о программе HEIC to JPG Converter 3.6.5 пока нет, можете добавить...