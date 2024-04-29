HEIC to JPG Converter для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $6.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.6.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Конверторы
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Размер:45.4 Мб
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Kingshiper HEIC to JPG Converter - это удобное приложение, специально разработанное для преобразования изображений из формата Apple HEIC в формат JPG и другие распространенные форматы. Благодаря этому приложению вы можете легко интегрировать изображения в ваш рабочий процесс, избегая проблем с совместимостью форматов.

Одной из ключевых особенностей Kingshiper HEIC to JPG Converter является его способность к пакетной обработке. Это означает, что вы можете конвертировать несколько файлов одновременно, что значительно экономит ваше время при работе с большим количеством изображений. Приложение также поддерживает добавление как отдельных файлов, так и целых каталогов в очередь обработки.

Кроме того, Kingshiper HEIC to JPG Converter предлагает широкий выбор параметров для настройки выходных данных. Вы можете задать различные параметры, такие как формат файла, разрешение, качество и DPI, чтобы обеспечить соответствие вашим требованиям.

Наконец, приложение поддерживает не только конвертацию в JPG, но и другие популярные форматы изображений, что делает его универсальным инструментом для работы с различными типами файлов.

Основные возможности приложения:

  • Преобразование изображений из формата HEIC в JPG и другие форматы.
  • Пакетная обработка для эффективной работы с несколькими файлами.
  • Возможность добавления отдельных файлов и каталогов для обработки.
  • Настройка параметров выходных данных, включая формат, разрешение, качество и DPI.
  • Поддержка нескольких форматов изображений для повышения универсальности.
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Отзывы о программе HEIC to JPG Converter

Admin

Отзывов о программе HEIC to JPG Converter 3.6.5 пока нет, можете добавить...

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