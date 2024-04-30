Wise ImageX для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|WiseCleaner
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 18 | Статистика
|Размер:
|12.58 Мб
|СКАЧАТЬ
Wise ImageX - это удобное приложение для обработки фотографий, предназначенное как для профессионалов, так и для обычных пользователей. В его основе лежит простой и элегантный интерфейс, разделенный на две панели: слева расположены инструменты, а справа - окно предварительного просмотра.
Основные возможности приложения:
- Восстановление и улучшение фотографий: Wise ImageX предлагает инструменты для быстрого восстановления поврежденных изображений, улучшения цветовых характеристик и удаления размытости.
- Раскрашивание черно-белых фотографий: Превратите монохромные снимки в яркие цветные изображения, добавив им новую жизнь и реалистичность.
- Изменение размера и разрешения: Увеличивайте разрешение и изменяйте размеры фотографий, чтобы улучшить их качество и соответствие требованиям различных платформ.
- Сжатие изображений: Уменьшайте размер файлов без потери качества, экономя место на устройстве.
- Творческие инструменты: Экспериментируйте с возможностями приложения, меняя местами лица на фотографиях, применяя аниме-фильтры и создавая забавные эффекты.
- Удаление фона: Легко удаляйте фон на фотографиях, делая их более профессиональными и эстетичными.
В общем, Wise ImageX - это не только простой инструмент обработки фотографий, но и возможность проявить креативность и экспериментировать с изображениями.
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