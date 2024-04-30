Wise ImageX для Windows

Описание
Отзывы
share
Оценка: 3.00/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):5 / 18 | Статистика
Размер:12.58 Мб
СКАЧАТЬ
Wise ImageX скриншот № 1
Wise ImageX скриншот № 2
Wise ImageX скриншот № 3

Wise ImageX - это удобное приложение для обработки фотографий, предназначенное как для профессионалов, так и для обычных пользователей. В его основе лежит простой и элегантный интерфейс, разделенный на две панели: слева расположены инструменты, а справа - окно предварительного просмотра.

Основные возможности приложения:

  • Восстановление и улучшение фотографий: Wise ImageX предлагает инструменты для быстрого восстановления поврежденных изображений, улучшения цветовых характеристик и удаления размытости.
  • Раскрашивание черно-белых фотографий: Превратите монохромные снимки в яркие цветные изображения, добавив им новую жизнь и реалистичность.
  • Изменение размера и разрешения: Увеличивайте разрешение и изменяйте размеры фотографий, чтобы улучшить их качество и соответствие требованиям различных платформ.
  • Сжатие изображений: Уменьшайте размер файлов без потери качества, экономя место на устройстве.
  • Творческие инструменты: Экспериментируйте с возможностями приложения, меняя местами лица на фотографиях, применяя аниме-фильтры и создавая забавные эффекты.
  • Удаление фона: Легко удаляйте фон на фотографиях, делая их более профессиональными и эстетичными.

В общем, Wise ImageX - это не только простой инструмент обработки фотографий, но и возможность проявить креативность и экспериментировать с изображениями.

ТОП-сегодня раздела "Редакторы"
 

скачать Adobe PhotoshopAdobe Photoshop CC 2023 24.7

Adobe Photoshop - художники, работающие в области компьютерного дизайна, могут бесконечно...

скачать КОМПАС-3DКОМПАС-3D 22.0 Home

Быстрая мощная CAD-система, которая предлагает функциональные возможности для...

скачать КОМПАС-3D HomeКОМПАС-3D Home 18.1

Мощный инструмент для трехмерного моделирования, с помощью которого можно проектировать...

скачать GIMPGIMP 2.10.36 stable / 2.99.16 dev

GIMP - мощный, бесплатный графический редактор, по своим возможностям практически не...

скачать CanvaCanva 1.59.0

Приложение, благодаря которому создание красивых дизайнов для работы, учебы и...

скачать Snap CameraSnap Camera 1.16.0

Приложение, которое позволяет накладывать различные маски и эффекты на лицо пользователя...

Отзывы о программе Wise ImageX

Admin

Отзывов о программе Wise ImageX 1.0.1.1 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв