Vizmato для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Global Delight Technologies Pvt. Ltd.
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|53.06 Мб
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Vizmato - это интуитивно понятное приложение для создания потрясающих видеороликов всего за несколько минут. Это простая в использовании киностудия, которая предоставляет вам широкий спектр инструментов, таких как фильтры, темы, музыка, видеоэффекты и текстовые вставки, чтобы превратить ваши обыденные видеоролики в настоящие шедевры. Вы можете легко опубликовать свои творения на популярных платформах, таких как Instagram, YouTube, Facebook, Whatsapp, а также в самом сообществе Vizmato, объединяющем более миллиона пользователей.
Основные возможности Vizmato:
- Мощный видеоредактор: С легкостью редактируйте, обрезайте и соединяйте множество видеороликов для создания идеального фильма.
- Создание слайд-шоу: Превратите свои фотографии в захватывающие видеоролики с помощью редактора слайд-шоу.
- Видеоэффекты: Добавьте захватывающие визуальные эффекты из более чем 40 вариантов, чтобы оживить свои видеоролики.
- Фильтры и темы: Выберите из разнообразия фильтров и тем для создания уникального стиля вашего видео, сопровождаемого подходящей музыкой.
- Видео- и GIF-рекордер: Записывайте видео и GIF в высоком разрешении с применением фильтров и эффектов прямо в реальном времени.
- Добавление музыки: Выбирайте фоновую музыку из более 30 бесплатных мелодий или добавляйте свои композиции для создания атмосферы вашего видео.
- Редактор GIF с текстовыми вставками: Создавайте интересные файлы GIF с текстом и уникальными эффектами.
- Аудиоэффекты: Изменяйте голос и добавляйте различные звуковые эффекты для создания уникального звукового сопровождения.
- Просмотр видео: Просматривайте видеоролики других пользователей и делитесь своими творениями в социальных сетях.
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