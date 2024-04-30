Vizmato для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:53.06 Мб
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Vizmato - это интуитивно понятное приложение для создания потрясающих видеороликов всего за несколько минут. Это простая в использовании киностудия, которая предоставляет вам широкий спектр инструментов, таких как фильтры, темы, музыка, видеоэффекты и текстовые вставки, чтобы превратить ваши обыденные видеоролики в настоящие шедевры. Вы можете легко опубликовать свои творения на популярных платформах, таких как Instagram, YouTube, Facebook, Whatsapp, а также в самом сообществе Vizmato, объединяющем более миллиона пользователей.

Основные возможности Vizmato:

  • Мощный видеоредактор: С легкостью редактируйте, обрезайте и соединяйте множество видеороликов для создания идеального фильма.
  • Создание слайд-шоу: Превратите свои фотографии в захватывающие видеоролики с помощью редактора слайд-шоу.
  • Видеоэффекты: Добавьте захватывающие визуальные эффекты из более чем 40 вариантов, чтобы оживить свои видеоролики.
  • Фильтры и темы: Выберите из разнообразия фильтров и тем для создания уникального стиля вашего видео, сопровождаемого подходящей музыкой.
  • Видео- и GIF-рекордер: Записывайте видео и GIF в высоком разрешении с применением фильтров и эффектов прямо в реальном времени.
  • Добавление музыки: Выбирайте фоновую музыку из более 30 бесплатных мелодий или добавляйте свои композиции для создания атмосферы вашего видео.
  • Редактор GIF с текстовыми вставками: Создавайте интересные файлы GIF с текстом и уникальными эффектами.
  • Аудиоэффекты: Изменяйте голос и добавляйте различные звуковые эффекты для создания уникального звукового сопровождения.
  • Просмотр видео: Просматривайте видеоролики других пользователей и делитесь своими творениями в социальных сетях.
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