ConnectBot для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.9.10-20-f58619e | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:6.65 Мб
СКАЧАТЬ
ConnectBot скриншот № 1
ConnectBot скриншот № 2

ConnectBot - это простой и мощный SSH-клиент с открытым исходным кодом, который позволяет вам безопасно подключаться к удаленным серверам и управлять ими.

Особенности приложения:

  • Мощный SSH-клиент: ConnectBot обеспечивает надежное подключение к удаленным серверам по протоколу SSH, что позволяет вам управлять своими серверами непосредственно с вашего мобильного устройства.
  • Управление несколькими сессиями: Вы можете легко управлять несколькими сессиями SSH одновременно, что обеспечивает эффективное управление вашими серверами и системами.
  • Создание безопасных туннелей: ConnectBot позволяет создавать безопасные туннели, обеспечивая защищенную передачу данных между вашим устройством и серверами.
  • Возможность копирования/вставки: Приложение обеспечивает возможность копирования и вставки текста между сессиями SSH и другими приложениями, что повышает вашу продуктивность при работе с удаленными серверами.

ConnectBot идеально подходит для администраторов систем, разработчиков и всех, кто нуждается в безопасном и удобном способе управления удаленными серверами через мобильное устройство.

ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать LazyMedia DeluxeLazyMedia Deluxe 3.239

Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...

скачать Crystal TV+Crystal TV+ 3.1.1766

Crystal TV+ — онлайн-каталог популярных российских телевизионных каналов. Смотрите свои...

скачать YouTubeYouTube 19.06.39

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать IviIvi 15.1

Официальный клиент для просмотра лицензионных фильмов, мультфильмов и сериалов на...

скачать Лайт HD TVЛайт HD TV 3.8.5

Простое и удобное в использовании приложение для Android, которое предоставляет...

Отзывы о программе ConnectBot

Admin

Отзывов о программе ConnectBot 1.9.10-20-f58619e пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв