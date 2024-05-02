ConnectBot - это простой и мощный SSH-клиент с открытым исходным кодом, который позволяет вам безопасно подключаться к удаленным серверам и управлять ими.

Особенности приложения:

Мощный SSH-клиент: ConnectBot обеспечивает надежное подключение к удаленным серверам по протоколу SSH, что позволяет вам управлять своими серверами непосредственно с вашего мобильного устройства.

Управление несколькими сессиями: Вы можете легко управлять несколькими сессиями SSH одновременно, что обеспечивает эффективное управление вашими серверами и системами.

Создание безопасных туннелей: ConnectBot позволяет создавать безопасные туннели, обеспечивая защищенную передачу данных между вашим устройством и серверами.

Возможность копирования/вставки: Приложение обеспечивает возможность копирования и вставки текста между сессиями SSH и другими приложениями, что повышает вашу продуктивность при работе с удаленными серверами.

ConnectBot идеально подходит для администраторов систем, разработчиков и всех, кто нуждается в безопасном и удобном способе управления удаленными серверами через мобильное устройство.