ConnectBot для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.9.10-20-f58619e | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kenny Root
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|6.65 Мб
|СКАЧАТЬ
ConnectBot - это простой и мощный SSH-клиент с открытым исходным кодом, который позволяет вам безопасно подключаться к удаленным серверам и управлять ими.
Особенности приложения:
- Мощный SSH-клиент: ConnectBot обеспечивает надежное подключение к удаленным серверам по протоколу SSH, что позволяет вам управлять своими серверами непосредственно с вашего мобильного устройства.
- Управление несколькими сессиями: Вы можете легко управлять несколькими сессиями SSH одновременно, что обеспечивает эффективное управление вашими серверами и системами.
- Создание безопасных туннелей: ConnectBot позволяет создавать безопасные туннели, обеспечивая защищенную передачу данных между вашим устройством и серверами.
- Возможность копирования/вставки: Приложение обеспечивает возможность копирования и вставки текста между сессиями SSH и другими приложениями, что повышает вашу продуктивность при работе с удаленными серверами.
ConnectBot идеально подходит для администраторов систем, разработчиков и всех, кто нуждается в безопасном и удобном способе управления удаленными серверами через мобильное устройство.
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