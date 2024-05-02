Reader Barcode для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:3.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Штрихкод
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:48 Мб
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Reader Barcode - это простое и удобное в использовании приложение для сканирования QR-кодов и штрих-кодов, предназначенное для быстрой проверки подлинности информации о продуктах.

Основные возможности приложения Reader Barcode:

  • Сканирование всех типов QR-кодов / штрих-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, контакты и многое другое.
  • Автоматическое декодирование и отображение только соответствующей информации.
  • Возможность сканировать коды купонов для получения скидок.
  • Создание собственных QR-кодов для личной информации или маркетинговых кампаний.
  • Поддержка флэш-сканирования.
  • История сканированных изображений для удобного доступа.
  • Возможность настройки внешнего вида QR-кодов.

QR сканер - Reader Barcode обеспечивает быстрое сканирование с высокой скоростью и простым пользовательским интерфейсом, который подходит для всех устройств Android.

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