Reader Barcode - это простое и удобное в использовании приложение для сканирования QR-кодов и штрих-кодов, предназначенное для быстрой проверки подлинности информации о продуктах.

Основные возможности приложения Reader Barcode:

Сканирование всех типов QR-кодов / штрих-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, контакты и многое другое.

Автоматическое декодирование и отображение только соответствующей информации.

Возможность сканировать коды купонов для получения скидок.

Создание собственных QR-кодов для личной информации или маркетинговых кампаний.

Поддержка флэш-сканирования.

История сканированных изображений для удобного доступа.

Возможность настройки внешнего вида QR-кодов.

QR сканер - Reader Barcode обеспечивает быстрое сканирование с высокой скоростью и простым пользовательским интерфейсом, который подходит для всех устройств Android.