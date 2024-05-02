Reader Barcode для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|TrustedApp
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|48 Мб
|СКАЧАТЬ
Reader Barcode - это простое и удобное в использовании приложение для сканирования QR-кодов и штрих-кодов, предназначенное для быстрой проверки подлинности информации о продуктах.
Основные возможности приложения Reader Barcode:
- Сканирование всех типов QR-кодов / штрих-кодов, включая текст, URL-адрес, ISBN, контакты и многое другое.
- Автоматическое декодирование и отображение только соответствующей информации.
- Возможность сканировать коды купонов для получения скидок.
- Создание собственных QR-кодов для личной информации или маркетинговых кампаний.
- Поддержка флэш-сканирования.
- История сканированных изображений для удобного доступа.
- Возможность настройки внешнего вида QR-кодов.
QR сканер - Reader Barcode обеспечивает быстрое сканирование с высокой скоростью и простым пользовательским интерфейсом, который подходит для всех устройств Android.
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