WaveCut Audio Editor для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|6.7.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|5.49 Мб
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WaveCut Audio Editor - это приложение, которое позволяет воспроизводить и редактировать несколько аудиодорожек с помощью мощных, но интуитивно понятных инструментов.
После быстрой установки вас встречает довольно минималистичный интерфейс, в котором легко разобраться и сориентироваться. Поскольку утилита была разработана как улучшенная версия Wave Editor, одно из отличий заключается в том, что она позволяет открывать несколько треков одновременно в отдельных окнах.
Приложение оптимизировано для поддержки многоядерных процессоров, что позволяет увеличить скорость обработки, а также уменьшить задержки при обработке. Наконец, утилита включает в себя две дополнительные функции, помимо воспроизведения и остановки, а именно перемещение курсора в начало и конец.
Программа работает с множеством аудиофайлов, от широко распространенных MP3, WMA и WAV до сложных форматов, сохраняющих качество звука, таких как FLAC, AIFF, AAC, AC3, OPUS, SPEEX, OptimFROG, ALAC или TTA, и это лишь некоторые из них. Приложение поддерживает только MP3 и WAV в качестве выходных форматов.
Как и его предшественник, программа позволяет улучшать образцы аудио, обрезая их и применяя различные эффекты, такие как реверс, тишина, усиление, нормализация или усиление, например. Учитывая, что программа поддерживает несколько окон и обрезку, вы можете нарезать аудиообразцы и работать с каждым фрагментом отдельно.
В целом, несмотря на отсутствие нескольких продвинутых эффектов и фильтров, WaveCut Audio Editor интуитивно понятен и содержит несколько удобных инструментов для нормализации и усиления звука, а также может быть простым инструментом для обрезки аудиообразцов.
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Отзывы о программе WaveCut Audio Editor
Admin
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