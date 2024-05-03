WaveCut Audio Editor - это приложение, которое позволяет воспроизводить и редактировать несколько аудиодорожек с помощью мощных, но интуитивно понятных инструментов.

После быстрой установки вас встречает довольно минималистичный интерфейс, в котором легко разобраться и сориентироваться. Поскольку утилита была разработана как улучшенная версия Wave Editor, одно из отличий заключается в том, что она позволяет открывать несколько треков одновременно в отдельных окнах.

Приложение оптимизировано для поддержки многоядерных процессоров, что позволяет увеличить скорость обработки, а также уменьшить задержки при обработке. Наконец, утилита включает в себя две дополнительные функции, помимо воспроизведения и остановки, а именно перемещение курсора в начало и конец.

Программа работает с множеством аудиофайлов, от широко распространенных MP3, WMA и WAV до сложных форматов, сохраняющих качество звука, таких как FLAC, AIFF, AAC, AC3, OPUS, SPEEX, OptimFROG, ALAC или TTA, и это лишь некоторые из них. Приложение поддерживает только MP3 и WAV в качестве выходных форматов.

Как и его предшественник, программа позволяет улучшать образцы аудио, обрезая их и применяя различные эффекты, такие как реверс, тишина, усиление, нормализация или усиление, например. Учитывая, что программа поддерживает несколько окон и обрезку, вы можете нарезать аудиообразцы и работать с каждым фрагментом отдельно.

В целом, несмотря на отсутствие нескольких продвинутых эффектов и фильтров, WaveCut Audio Editor интуитивно понятен и содержит несколько удобных инструментов для нормализации и усиления звука, а также может быть простым инструментом для обрезки аудиообразцов.