Litchi Vue - это инновационное приложение, которое позволяет передавать видеопоток с вашего дрона DJI на второе мобильное устройство, используя Litchi Vue.

С помощью Litchi Vue вы можете легко и удобно стримить видео с вашего дрона на ближайшее мобильное устройство, на котором установлено приложение "Litchi for DJI Drones". Просто подключите оба устройства к одной и той же сети Wi-Fi, будь то ваша персональная точка доступа или внешний Wi-Fi маршрутизатор.

Основные возможности приложения Litchi Vue для дронов DJI:

Потоковая передача видео с дрона DJI на мобильное устройство.

Поддержка полноэкранного просмотра видео с телеметрией, обеспечивая полный контроль и наблюдение за полетом дрона.

Режим виртуальной реальности для углубленного и захватывающего опыта полета.

С Litchi Vue вы можете наслаждаться качественным видеопотоком с вашего дрона, получая полный контроль и наблюдение за его полетом, а также создавать захватывающие видео с уникальных ракурсов.

