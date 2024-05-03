Litchi Vue для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.2.1-g | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9.95 Мб
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Litchi Vue скриншот № 1

Litchi Vue - это инновационное приложение, которое позволяет передавать видеопоток с вашего дрона DJI на второе мобильное устройство, используя Litchi Vue.

С помощью Litchi Vue вы можете легко и удобно стримить видео с вашего дрона на ближайшее мобильное устройство, на котором установлено приложение "Litchi for DJI Drones". Просто подключите оба устройства к одной и той же сети Wi-Fi, будь то ваша персональная точка доступа или внешний Wi-Fi маршрутизатор.

Основные возможности приложения Litchi Vue для дронов DJI:

  • Потоковая передача видео с дрона DJI на мобильное устройство.
  • Поддержка полноэкранного просмотра видео с телеметрией, обеспечивая полный контроль и наблюдение за полетом дрона.
  • Режим виртуальной реальности для углубленного и захватывающего опыта полета.

С Litchi Vue вы можете наслаждаться качественным видеопотоком с вашего дрона, получая полный контроль и наблюдение за его полетом, а также создавать захватывающие видео с уникальных ракурсов.
 

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