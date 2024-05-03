Litchi Vue для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.2.1-g | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|VC Technology Ltd
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9.95 Мб
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Litchi Vue - это инновационное приложение, которое позволяет передавать видеопоток с вашего дрона DJI на второе мобильное устройство, используя Litchi Vue.
С помощью Litchi Vue вы можете легко и удобно стримить видео с вашего дрона на ближайшее мобильное устройство, на котором установлено приложение "Litchi for DJI Drones". Просто подключите оба устройства к одной и той же сети Wi-Fi, будь то ваша персональная точка доступа или внешний Wi-Fi маршрутизатор.
Основные возможности приложения Litchi Vue для дронов DJI:
- Потоковая передача видео с дрона DJI на мобильное устройство.
- Поддержка полноэкранного просмотра видео с телеметрией, обеспечивая полный контроль и наблюдение за полетом дрона.
- Режим виртуальной реальности для углубленного и захватывающего опыта полета.
С Litchi Vue вы можете наслаждаться качественным видеопотоком с вашего дрона, получая полный контроль и наблюдение за его полетом, а также создавать захватывающие видео с уникальных ракурсов.
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Admin
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