BPM Counter - это удобное приложение для вычисления BPM (ударов в минуту) аудиодорожек в форматах MP3 и WAV. Оно идеально подходит для тех, кто работает с аудиофайлами, включая диджеев, которым требуется точная информация для ремиксов и сэмплирования.

Программа обладает простой настройкой, где нет ничего сложного. Интерфейс AbyssMedia BPM Counter удобен и интуитивно понятен, с интегрированным файловым проводником для легкого доступа к трекам.

Основные возможности приложения:

Вычисление BPM для аудиодорожек форматов MP3 и WAV.

Просмотр информации о файле, включая имя, расширение, название, исполнителя и продолжительность.

Возможность просмотра треков в аудиоплеере по умолчанию и обновления отображаемой информации.

Управление настройками, такими как исключение определенных типов файлов, изменение формата отображаемых значений BPM и управление ошибками декодирования.

AbyssMedia BPM Counter легко интегрируется в ваш рабочий процесс благодаря своей простоте и эффективности. Он не нагружает производительность компьютера и обеспечивает стабильную работу без сбоев или ошибок.