BPM Counter для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|3.05 Мб
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BPM Counter - это удобное приложение для вычисления BPM (ударов в минуту) аудиодорожек в форматах MP3 и WAV. Оно идеально подходит для тех, кто работает с аудиофайлами, включая диджеев, которым требуется точная информация для ремиксов и сэмплирования.
Программа обладает простой настройкой, где нет ничего сложного. Интерфейс AbyssMedia BPM Counter удобен и интуитивно понятен, с интегрированным файловым проводником для легкого доступа к трекам.
Основные возможности приложения:
- Вычисление BPM для аудиодорожек форматов MP3 и WAV.
- Просмотр информации о файле, включая имя, расширение, название, исполнителя и продолжительность.
- Возможность просмотра треков в аудиоплеере по умолчанию и обновления отображаемой информации.
- Управление настройками, такими как исключение определенных типов файлов, изменение формата отображаемых значений BPM и управление ошибками декодирования.
AbyssMedia BPM Counter легко интегрируется в ваш рабочий процесс благодаря своей простоте и эффективности. Он не нагружает производительность компьютера и обеспечивает стабильную работу без сбоев или ошибок.
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