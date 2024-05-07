Password Generator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.7.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Vectura Games
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|3.25 Мб
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Password Generator - это удобное и безопасное приложение для генерации надежных паролей. Оно обеспечивает высокий уровень защиты вашей информации, используя криптографически безопасные методы и псевдослучайные числа. Простота использования делает процесс создания паролей быстрым и эффективным.
Особенности Password Generator:
- Интуитивно понятный интерфейс, не требующий сложной настройки.
- Возможность выбора символов, которые должны присутствовать в пароле.
- Генерация паролей с использованием криптографически безопасного генератора псевдослучайных чисел.
- Без доступа к Интернету и без сохранения паролей, обеспечивая полную конфиденциальность.
- Создание паролей длиной от 1 до 999 символов.
- Возможность генерировать до 99 паролей одновременно.
- Пользовательские символы для настройки пароля под ваши потребности.
- Использование собственного семени для генерации паролей.
- Отображение надежности пароля и бит энтропии для оценки его безопасности.
- Автоматическое очищение буфера обмена для дополнительной защиты.
- Может быть использовано как генератор случайных чисел.
- Не требует разрешений на доступ к вашим данным.
- Поддержка светлой и темной тем оформления для комфортного использования в любых условиях.
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