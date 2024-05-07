Password Generator для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.7.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:3.25 Мб
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Password Generator - это удобное и безопасное приложение для генерации надежных паролей. Оно обеспечивает высокий уровень защиты вашей информации, используя криптографически безопасные методы и псевдослучайные числа. Простота использования делает процесс создания паролей быстрым и эффективным.

Особенности Password Generator:

  • Интуитивно понятный интерфейс, не требующий сложной настройки.
  • Возможность выбора символов, которые должны присутствовать в пароле.
  • Генерация паролей с использованием криптографически безопасного генератора псевдослучайных чисел.
  • Без доступа к Интернету и без сохранения паролей, обеспечивая полную конфиденциальность.
  • Создание паролей длиной от 1 до 999 символов.
  • Возможность генерировать до 99 паролей одновременно.
  • Пользовательские символы для настройки пароля под ваши потребности.
  • Использование собственного семени для генерации паролей.
  • Отображение надежности пароля и бит энтропии для оценки его безопасности.
  • Автоматическое очищение буфера обмена для дополнительной защиты.
  • Может быть использовано как генератор случайных чисел.
  • Не требует разрешений на доступ к вашим данным.
  • Поддержка светлой и темной тем оформления для комфортного использования в любых условиях.
     
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