iPhone Ringtone Creator для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $14.95
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:3.3.1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы аудио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:3.54 Мб
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iPhone Ringtone Creator скриншот № 1

iPhone Ringtone Creator - это удобное приложение, созданное для того, чтобы помочь вам легко создавать рингтоны для вашего iPhone. Простой и интуитивно понятный интерфейс делает процесс создания рингтона быстрым и простым, даже для новичков.

Основные возможности приложения iPhone Ringtone Creator:

  • Поддержка различных аудиоформатов, включая WAV, MP3, WMA, FLAC, APE и OGG.
  • Возможность загрузки аудиофайлов через встроенную функцию просмотра или метод "перетаскивания".
  • Ручная настройка времени начала и окончания воспроизведения рингтона.
  • Просмотр формы волны аудиофайла для точной редакции.
  • Выбор выходного имени и директории сохранения рингтона.
  • Возможность добавления созданных рингтонов в библиотеку iTunes.
  • Простое управление процессом создания рингтона с главной панели приложения.

В целом, iPhone Ringtone Creator - надежное решение для тех, кто ищет простой и эффективный способ создания рингтонов для iPhone.

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