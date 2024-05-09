iPhone Ringtone Creator для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $14.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|3.3.1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Редакторы аудио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|3.54 Мб
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iPhone Ringtone Creator - это удобное приложение, созданное для того, чтобы помочь вам легко создавать рингтоны для вашего iPhone. Простой и интуитивно понятный интерфейс делает процесс создания рингтона быстрым и простым, даже для новичков.
Основные возможности приложения iPhone Ringtone Creator:
- Поддержка различных аудиоформатов, включая WAV, MP3, WMA, FLAC, APE и OGG.
- Возможность загрузки аудиофайлов через встроенную функцию просмотра или метод "перетаскивания".
- Ручная настройка времени начала и окончания воспроизведения рингтона.
- Просмотр формы волны аудиофайла для точной редакции.
- Выбор выходного имени и директории сохранения рингтона.
- Возможность добавления созданных рингтонов в библиотеку iTunes.
- Простое управление процессом создания рингтона с главной панели приложения.
В целом, iPhone Ringtone Creator - надежное решение для тех, кто ищет простой и эффективный способ создания рингтонов для iPhone.
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