Truck Parking Europe для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Logpay Transport Services GmbH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|9.4 Мб
|СКАЧАТЬ
Truck Parking Europe - это не просто приложение, а настоящее сообщество водителей, собравшееся вокруг идеи облегчить поиск мест для парковки грузовиков по всей Европе. С каждым днем база данных расширяется, благодаря участию общеевропейского сообщества, и включает в себя как официальные, так и альтернативные места для парковки.
Основная проблема водителей грузовиков - это недостаток мест для парковки на главных магистралях. Truck Parking Europe призвана решить эту проблему, предоставляя удобный доступ к обширной базе данных парковок. Здесь вы найдете не только официальные парковки, но и рекомендации от других водителей о тех местах, которые можно использовать на дороге.
С помощью приложения вы сможете легко определить, какие места предпочтительнее, освещенные, под наблюдением или рядом с безопасными зонами. Благодаря функции оценки парковочных мест, вы всегда будете в курсе, где лучше остановиться, чтобы максимально продуктивно использовать время вождения.
Основные возможности приложения Truck Parking Europe:
- Большая база данных парковок по всей Европе.
- Рекомендации от других водителей о подходящих местах для парковки.
- Оценка парковочных мест, чтобы выбирать самые удобные и безопасные.
- Возможность добавления собственных парковочных мест и редактирования информации.
- Участие в общеевропейском сообществе водителей грузовиков.
Антирадар Стрелка – если вы много времени проводите в дороге, то приложение поможет...
Удобное и надежное приложение для отслеживания местоположения ваших детей в реальном...
Надежный помощник в геодезических работах и сборе данных для ГИС. Получайте точные...
Hotelscan – более 700000 доступных отелей для поиска подходящего варианта и дальнейшего...
Полезное приложение для Android, которое сочетает в себе электронный компас и уровень....
Удобный сервис для мгновенного онлайн заказа авто в городах Украины и Грузии....
Отзывы о программе Truck Parking Europe
Admin
Отзывов о программе Truck Parking Europe 4.1.3 пока нет, можете добавить...