Truck Parking Europe для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:9.4 Мб
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Truck Parking Europe - это не просто приложение, а настоящее сообщество водителей, собравшееся вокруг идеи облегчить поиск мест для парковки грузовиков по всей Европе. С каждым днем база данных расширяется, благодаря участию общеевропейского сообщества, и включает в себя как официальные, так и альтернативные места для парковки.

Основная проблема водителей грузовиков - это недостаток мест для парковки на главных магистралях. Truck Parking Europe призвана решить эту проблему, предоставляя удобный доступ к обширной базе данных парковок. Здесь вы найдете не только официальные парковки, но и рекомендации от других водителей о тех местах, которые можно использовать на дороге.

С помощью приложения вы сможете легко определить, какие места предпочтительнее, освещенные, под наблюдением или рядом с безопасными зонами. Благодаря функции оценки парковочных мест, вы всегда будете в курсе, где лучше остановиться, чтобы максимально продуктивно использовать время вождения.

Основные возможности приложения Truck Parking Europe:

  • Большая база данных парковок по всей Европе.
  • Рекомендации от других водителей о подходящих местах для парковки.
  • Оценка парковочных мест, чтобы выбирать самые удобные и безопасные.
  • Возможность добавления собственных парковочных мест и редактирования информации.
  • Участие в общеевропейском сообществе водителей грузовиков.
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