Prague CoolPass для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.1.9 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Travel CoolPass
|Категория:
|Путеводители
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|69.57 Мб
|СКАЧАТЬ
Prague CoolPass - это уникальное приложение, предназначенное для всех, кто посещает Прагу. Бесплатное скачивание делает его доступным каждому без дополнительных затрат. Приложение функционирует как информационный ресурс и надежный навигатор по городу.
Основные возможности Prague CoolPass:
- Интерактивный гид: приложение предоставляет полезную информацию о достопримечательностях Праги, позволяя фильтровать их по типу, району или личным интересам.
- Гибкий маршрут: пользователи могут планировать собственные маршруты, отмечая любимые места для посещения и получая информацию о часах работы и общественном транспорте.
- Интерактивная карта: удобная навигация по городу с помощью интерактивной карты, позволяющей быстро находить нужные места.
- Полезные советы: приложение содержит множество советов от местных экспертов, помогающих максимально насладиться поездкой.
Prague CoolPass - это ваш надежный помощник в исследовании Праги, который поможет вам создать идеальный маршрут и ознакомиться с уникальными достопримечательностями города.
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