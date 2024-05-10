Prague CoolPass для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.1.9 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Путеводители
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:69.57 Мб
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Prague CoolPass - это уникальное приложение, предназначенное для всех, кто посещает Прагу. Бесплатное скачивание делает его доступным каждому без дополнительных затрат. Приложение функционирует как информационный ресурс и надежный навигатор по городу.

Основные возможности Prague CoolPass:

  • Интерактивный гид: приложение предоставляет полезную информацию о достопримечательностях Праги, позволяя фильтровать их по типу, району или личным интересам.
  • Гибкий маршрут: пользователи могут планировать собственные маршруты, отмечая любимые места для посещения и получая информацию о часах работы и общественном транспорте.
  • Интерактивная карта: удобная навигация по городу с помощью интерактивной карты, позволяющей быстро находить нужные места.
  • Полезные советы: приложение содержит множество советов от местных экспертов, помогающих максимально насладиться поездкой.

Prague CoolPass - это ваш надежный помощник в исследовании Праги, который поможет вам создать идеальный маршрут и ознакомиться с уникальными достопримечательностями города.

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