MIDIRenderer для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $24.95
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|4.2.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AbyssMedia.com
|Категория:
|Утилиты, Плагины
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.9 Мб
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MIDIRenderer - это удобное и простое в использовании приложение, которое предназначено для конвертации MIDI-файлов и файлов караоке в популярные аудиоформаты, такие как MP3, WAV, WMA, OGG, AMR, FLAC и APE.
Основная функциональность программы заключается в конвертации MIDI-файлов, однако она также предоставляет несколько инструментов для записи и редактирования звуков с любого музыкального инструмента. Благодаря встроенному счетчику ударов в минуту пользователи могут получать информацию о своих музыкальных коллекциях, хранящихся на компьютере или съемных устройствах.
Отличительной особенностью MIDIRenderer является возможность захвата высококачественных звуков без необходимости использования дорогостоящей звуковой карты или стандартного набора MIDI, поставляемого с Windows. Просто используйте функцию конвертации MIDI в приложении, чтобы избежать фонового шума, связанного с звуковой картой.
Перед конвертацией MIDI-файлов вы можете выбрать сохранение качества исходного аудиоформата или настроить параметры, такие как частота дискретизации, битрейт и режим канала.
С MIDIRenderer вы также можете конвертировать MIDI-файлы в формат AMR для прослушивания на мобильном телефоне. Однако рекомендуется не увеличивать частоту дискретизации выше 8000 Гц, чтобы избежать снижения качества звука.
Пользователи форматов FLAC и APE могут настроить частоту дискретизации, режим канала и размер файла перед конвертацией.
Для улучшения качества вывода файлов доступны продвинутые настройки, включая выбор типа кодировщика и наложение водяных знаков авторского права.
С MIDIRenderer вы получаете не просто аудиоконвертер, а инструмент, который преобразует MIDI-последовательности в волновые формы, используя высококачественный синтезатор, без использования звуковой карты. Программа поддерживает пакетную обработку и многопоточность для оптимизации скорости конвертации.
Основные возможности приложения MIDIRenderer:
- Конвертация MIDI-файлов в популярные аудиоформаты.
- Запись и редактирование звуков с любого музыкального инструмента.
- Счетчик ударов в минуту для анализа музыкальных коллекций.
- Захват высококачественных звуков без дорогостоящей звуковой карты.
- Настройка параметров перед конвертацией.
- Поддержка форматов AMR, FLAC и APE.
- Продвинутые настройки для улучшения качества вывода.
- Пакетная обработка и многопоточность для повышения скорости конвертации.
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Admin
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