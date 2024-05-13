TeamViewer Assist AR для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:15.53.105 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:46.07 Мб
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TeamViewer Assist AR (Pilot) - это инновационное приложение, разработанное на платформе ARCore, которое предоставляет простой, быстрый и надежный способ удаленной помощи, позволяя выявлять и решать проблемы в реальном времени.

Вы можете использовать это приложение для получения удаленной помощи по любым вопросам, связанным с оборудованием, механизмами и инфраструктурой, существенно упрощая процесс поиска и устранения неисправностей. Сотрудники технической поддержки могут оперативно оказать помощь в режиме реального времени, просматривая вашу проблему через камеру вашего устройства и помечая объекты трехмерными аннотациями.

Основные возможности приложения TeamViewer Assist AR (Pilot):

  • Удаленная помощь в режиме реального времени через камеру устройства
  • Передача видеопотока в реальном времени для более детального анализа проблемы
  • Голосовая связь высокого качества по IP-протоколу (VoIP HD) для эффективного общения
  • Использование трехмерных аннотаций для более точного обозначения проблемных участков
  • Высокие стандарты безопасности, включая 256-битную кодировку сеансов AES и обмен 2048-битными ключами RSA

В целом, TeamViewer Assist AR (Pilot) - это удобный инструмент, который помогает оптимизировать процесс обслуживания и решения проблем, обеспечивая быстрое и эффективное взаимодействие между специалистами и клиентами.

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Отзывы о программе TeamViewer Assist AR

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Отзывов о программе TeamViewer Assist AR 15.53.105 пока нет, можете добавить...

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