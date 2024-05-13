TeamViewer Assist AR для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|15.53.105 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|TeamViewer
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|46.07 Мб
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TeamViewer Assist AR (Pilot) - это инновационное приложение, разработанное на платформе ARCore, которое предоставляет простой, быстрый и надежный способ удаленной помощи, позволяя выявлять и решать проблемы в реальном времени.
Вы можете использовать это приложение для получения удаленной помощи по любым вопросам, связанным с оборудованием, механизмами и инфраструктурой, существенно упрощая процесс поиска и устранения неисправностей. Сотрудники технической поддержки могут оперативно оказать помощь в режиме реального времени, просматривая вашу проблему через камеру вашего устройства и помечая объекты трехмерными аннотациями.
Основные возможности приложения TeamViewer Assist AR (Pilot):
- Удаленная помощь в режиме реального времени через камеру устройства
- Передача видеопотока в реальном времени для более детального анализа проблемы
- Голосовая связь высокого качества по IP-протоколу (VoIP HD) для эффективного общения
- Использование трехмерных аннотаций для более точного обозначения проблемных участков
- Высокие стандарты безопасности, включая 256-битную кодировку сеансов AES и обмен 2048-битными ключами RSA
В целом, TeamViewer Assist AR (Pilot) - это удобный инструмент, который помогает оптимизировать процесс обслуживания и решения проблем, обеспечивая быстрое и эффективное взаимодействие между специалистами и клиентами.
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