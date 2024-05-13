TeamViewer Assist AR (Pilot) - это инновационное приложение, разработанное на платформе ARCore, которое предоставляет простой, быстрый и надежный способ удаленной помощи, позволяя выявлять и решать проблемы в реальном времени.

Вы можете использовать это приложение для получения удаленной помощи по любым вопросам, связанным с оборудованием, механизмами и инфраструктурой, существенно упрощая процесс поиска и устранения неисправностей. Сотрудники технической поддержки могут оперативно оказать помощь в режиме реального времени, просматривая вашу проблему через камеру вашего устройства и помечая объекты трехмерными аннотациями.

Основные возможности приложения TeamViewer Assist AR (Pilot):

Удаленная помощь в режиме реального времени через камеру устройства

Передача видеопотока в реальном времени для более детального анализа проблемы

Голосовая связь высокого качества по IP-протоколу (VoIP HD) для эффективного общения

Использование трехмерных аннотаций для более точного обозначения проблемных участков

Высокие стандарты безопасности, включая 256-битную кодировку сеансов AES и обмен 2048-битными ключами RSA

В целом, TeamViewer Assist AR (Pilot) - это удобный инструмент, который помогает оптимизировать процесс обслуживания и решения проблем, обеспечивая быстрое и эффективное взаимодействие между специалистами и клиентами.