Home Assistant для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:2024.4.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Удаленное управление
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:26.56 Мб
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Home Assistant - это официальное приложение для управления системой Home Assistant прямо с вашего устройства Android-устройства. С помощью этого приложения вы можете легко контролировать все ваши умные девайсы, связанные с Home Assistant, где бы вы ни находились.

Основные возможности приложения Home Assistant для Android включают:

  • Управление устройствами: Возможность управлять всеми устройствами, подключенными к вашей системе Home Assistant, прямо через ваше мобильное устройство.
  • Уведомления: Получайте уведомления о событиях и состояниях ваших устройств в реальном времени, даже когда вы находитесь вне дома.
  • Быстрая настройка плитки: Легко настраивайте и персонализируйте плитки для быстрого доступа к нужным функциям и устройствам.
  • Ярлыки: Создавайте ярлыки для быстрого доступа к нужным сценариям или устройствам прямо с рабочего стола вашего устройства.
  • Датчики: Получайте информацию о состоянии датчиков и сенсоров, установленных в вашем доме.
  • Виджеты: Добавляйте виджеты на главный экран вашего устройства для быстрого доступа к ключевым функциям Home Assistant.

Кроме того, приложение имеет специальную версию для устройств Wear OS, которая позволяет получать уведомления, информацию о датчиках и управлять устройствами прямо с вашего смарт-часов. Также добавлена поддержка Android Auto, что позволяет видеть и контролировать устройства Home Assistant прямо на экране вашего автомобиля.

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Отзывы о программе Home Assistant

Admin

Отзывов о программе Home Assistant 2024.4.1 пока нет, можете добавить...

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