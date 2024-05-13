Home Assistant для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024.4.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Home Assistant
|Категория:
|Удаленное управление
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|26.56 Мб
|СКАЧАТЬ
Home Assistant - это официальное приложение для управления системой Home Assistant прямо с вашего устройства Android-устройства. С помощью этого приложения вы можете легко контролировать все ваши умные девайсы, связанные с Home Assistant, где бы вы ни находились.
Основные возможности приложения Home Assistant для Android включают:
- Управление устройствами: Возможность управлять всеми устройствами, подключенными к вашей системе Home Assistant, прямо через ваше мобильное устройство.
- Уведомления: Получайте уведомления о событиях и состояниях ваших устройств в реальном времени, даже когда вы находитесь вне дома.
- Быстрая настройка плитки: Легко настраивайте и персонализируйте плитки для быстрого доступа к нужным функциям и устройствам.
- Ярлыки: Создавайте ярлыки для быстрого доступа к нужным сценариям или устройствам прямо с рабочего стола вашего устройства.
- Датчики: Получайте информацию о состоянии датчиков и сенсоров, установленных в вашем доме.
- Виджеты: Добавляйте виджеты на главный экран вашего устройства для быстрого доступа к ключевым функциям Home Assistant.
Кроме того, приложение имеет специальную версию для устройств Wear OS, которая позволяет получать уведомления, информацию о датчиках и управлять устройствами прямо с вашего смарт-часов. Также добавлена поддержка Android Auto, что позволяет видеть и контролировать устройства Home Assistant прямо на экране вашего автомобиля.
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Отзывы о программе Home Assistant
Admin
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