Home Assistant - это официальное приложение для управления системой Home Assistant прямо с вашего устройства Android-устройства. С помощью этого приложения вы можете легко контролировать все ваши умные девайсы, связанные с Home Assistant, где бы вы ни находились.

Основные возможности приложения Home Assistant для Android включают:

Управление устройствами: Возможность управлять всеми устройствами, подключенными к вашей системе Home Assistant, прямо через ваше мобильное устройство.

Уведомления: Получайте уведомления о событиях и состояниях ваших устройств в реальном времени, даже когда вы находитесь вне дома.

Быстрая настройка плитки: Легко настраивайте и персонализируйте плитки для быстрого доступа к нужным функциям и устройствам.

Ярлыки: Создавайте ярлыки для быстрого доступа к нужным сценариям или устройствам прямо с рабочего стола вашего устройства.

Датчики: Получайте информацию о состоянии датчиков и сенсоров, установленных в вашем доме.

Виджеты: Добавляйте виджеты на главный экран вашего устройства для быстрого доступа к ключевым функциям Home Assistant.

Кроме того, приложение имеет специальную версию для устройств Wear OS, которая позволяет получать уведомления, информацию о датчиках и управлять устройствами прямо с вашего смарт-часов. Также добавлена поддержка Android Auto, что позволяет видеть и контролировать устройства Home Assistant прямо на экране вашего автомобиля.