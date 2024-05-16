10Levels - это приложение, разработанное для эффективного контроля за питанием и достижения целей по похудению. В его основе лежит комплексный подход, основанный на тщательном анализе калорийности продуктов и ведении дневника питания и веса.

Основные функции приложения:

Счетчик калорий: Приложение оснащено базой данных о калорийности продуктов, что позволяет пользователям отслеживать потребление калорий и сравнивать их с индивидуальной дневной нормой.

Дневник питания: Функция дневника питания позволяет пользователям регистрировать потребляемые продукты, что помогает им анализировать свой рацион и корректировать его в соответствии с целями по похудению.

Дневник веса и объемов: Пользователи могут отслеживать изменения в своем весе и объемах тела, что дает им возможность визуально оценить свой прогресс и эффективность выбранной стратегии похудения.

Персональный план питания: При необходимости пользователи могут получить персонализированный план питания на каждый день, разработанный с учетом их индивидуальных параметров и целей.

ПП рецепты: Приложение содержит более 700 рецептов правильного питания, включая блюда для различных приемов пищи и диетические рецепты, с информацией о калориях и питательных веществах.

Меню для различных потребностей: 10Levels предлагает разнообразные меню, включая меню для кормящих мам, вегетарианцев и меню для тех, кто страдает различными заболеваниями, такими как панкреатит.

10Levels предоставляет пользователям все необходимые инструменты и ресурсы для достижения их целей по похудению и поддержания здорового образа жизни.