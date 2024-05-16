Счетчик калорий диета 10Levels для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.102.00.00 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|10Levels
|Категория:
|Здоровье
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|49.46 Мб
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10Levels - это приложение, разработанное для эффективного контроля за питанием и достижения целей по похудению. В его основе лежит комплексный подход, основанный на тщательном анализе калорийности продуктов и ведении дневника питания и веса.
Основные функции приложения:
- Счетчик калорий: Приложение оснащено базой данных о калорийности продуктов, что позволяет пользователям отслеживать потребление калорий и сравнивать их с индивидуальной дневной нормой.
- Дневник питания: Функция дневника питания позволяет пользователям регистрировать потребляемые продукты, что помогает им анализировать свой рацион и корректировать его в соответствии с целями по похудению.
- Дневник веса и объемов: Пользователи могут отслеживать изменения в своем весе и объемах тела, что дает им возможность визуально оценить свой прогресс и эффективность выбранной стратегии похудения.
- Персональный план питания: При необходимости пользователи могут получить персонализированный план питания на каждый день, разработанный с учетом их индивидуальных параметров и целей.
- ПП рецепты: Приложение содержит более 700 рецептов правильного питания, включая блюда для различных приемов пищи и диетические рецепты, с информацией о калориях и питательных веществах.
- Меню для различных потребностей: 10Levels предлагает разнообразные меню, включая меню для кормящих мам, вегетарианцев и меню для тех, кто страдает различными заболеваниями, такими как панкреатит.
10Levels предоставляет пользователям все необходимые инструменты и ресурсы для достижения их целей по похудению и поддержания здорового образа жизни.
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