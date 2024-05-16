Программы для Android » Хобби, увлечения » Здоровье » Счетчик калорий диета 10Levels 1.102.00.00

Счетчик калорий диета 10Levels для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.102.00.00 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Здоровье
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:49.46 Мб
СКАЧАТЬ
Счетчик калорий диета 10Levels скриншот № 1
Счетчик калорий диета 10Levels скриншот № 2
Счетчик калорий диета 10Levels скриншот № 3
Счетчик калорий диета 10Levels скриншот № 4

10Levels - это приложение, разработанное для эффективного контроля за питанием и достижения целей по похудению. В его основе лежит комплексный подход, основанный на тщательном анализе калорийности продуктов и ведении дневника питания и веса.

Основные функции приложения:

  • Счетчик калорий: Приложение оснащено базой данных о калорийности продуктов, что позволяет пользователям отслеживать потребление калорий и сравнивать их с индивидуальной дневной нормой.
  • Дневник питания: Функция дневника питания позволяет пользователям регистрировать потребляемые продукты, что помогает им анализировать свой рацион и корректировать его в соответствии с целями по похудению.
  • Дневник веса и объемов: Пользователи могут отслеживать изменения в своем весе и объемах тела, что дает им возможность визуально оценить свой прогресс и эффективность выбранной стратегии похудения.
  • Персональный план питания: При необходимости пользователи могут получить персонализированный план питания на каждый день, разработанный с учетом их индивидуальных параметров и целей.
  • ПП рецепты: Приложение содержит более 700 рецептов правильного питания, включая блюда для различных приемов пищи и диетические рецепты, с информацией о калориях и питательных веществах.
  • Меню для различных потребностей: 10Levels предлагает разнообразные меню, включая меню для кормящих мам, вегетарианцев и меню для тех, кто страдает различными заболеваниями, такими как панкреатит.

10Levels предоставляет пользователям все необходимые инструменты и ресурсы для достижения их целей по похудению и поддержания здорового образа жизни.

ТОП-сегодня раздела "Здоровье"
 

скачать Flo Женский Календарь МесячныхFlo Женский Календарь Месячных 6.3.2

Бесплатное приложение (менструальный дневник) для ОС Android, которое использует...

скачать Худеем за 30 Дней для МужчинХудеем за 30 Дней для Мужчин 2.3.3

Приложение для Android, которое разработано профессиональными фитнес-тренерами и...

скачать Jawline ExercisesJawline Exercises 1.0.8

Приложение для укрепления и формирования подбородка и лица с помощью научно обоснованных...

скачать ШагомерШагомер p8.7.3

Удобный счётчик шагов и калорий для Android. Позволяет отслеживать уровень активности и...

скачать EatFitEatFit 1.6.38

Ваш надежный спутник в мире здорового питания. Позволяет отслеживать калории, белки, жиры...

скачать Plank WorkoutPlank Workout 1.3.5

Отличное Android-приложение, которое позволит быстро привести тело в хорошую физическую...

Отзывы о программе Счетчик калорий диета 10Levels

Admin

Отзывов о программе Счетчик калорий диета 10Levels 1.102.00.00 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв