I still don't care about cookies для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Guus
|Категория:
|Утилиты к браузерам
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|514 Кб
|СКАЧАТЬ
I still don't care about cookies - это community версия популярного расширения для браузеров, разработанного для удаления предупреждений о cookie почти на всех веб-сайтах, которая является форком расширения "I don't care about cookies". Программа разработана для упрощения работы в интернете, особенно для пользователей, которые часто пользуются анонимным серфингом или автоматически удаляют файлы cookie после закрытия браузера. Расширение эффективно скрывает или блокирует всплывающие окна, связанные с запросами на установку файлов cookie, что значительно повышает удобство и скорость работы в сети.
Основная задача этого приложения заключается в автоматическом управлении запросами на использование файлов cookie на веб-сайтах, соответствуя правилам ЕС. Согласно этим правилам, любой веб-сайт, использующий отслеживающие файлы cookie, должен получить разрешение пользователя перед их установкой. Постоянные запросы на согласие могут быть раздражающими и отвлекать от основного контента. Это расширение автоматически принимает политику cookie за пользователя, что позволяет избежать неудобств, связанных с постоянным подтверждением разрешений.
При этом приложение не удаляет сами файлы cookie. В зависимости от необходимости для правильной работы сайта, оно автоматически принимает политику cookie (иногда все, а иногда только необходимые категории), чтобы обеспечить корректное функционирование без дополнительных вмешательств со стороны пользователя.
Основные возможности расширения I still don't care about cookies:
- Автоматическое скрытие или блокировка всплывающих окон с запросами на установку файлов cookie.
- Поддержка большинства современных веб-сайтов, включая сайты, требующие согласия на использование файлов cookie.
- Удобная интеграция с браузерами, не требующая сложных настроек.
- Автоматическое принятие политики cookie для корректной работы веб-сайтов.
- Обеспечение непрерывного и удобного серфинга без постоянного подтверждения разрешений.
- Полное соответствие правилам ЕС по использованию файлов cookie.
Adobe Flash Player - основной инструмент для воспроизведения Flash-контента в различных браузерах. С...
SaveFrom.net помощник 9.72 для Яндекс.Браузер и Opera
SaveFrom.net помощник - расширение для популярного обозревателя Яндекс.Браузер, которое...
Microsoft Silverlight 5.1.50907.0
Microsoft Silverlight - "убийца" Adobe Flash. Это новая технология представления данных в Интернете, позиционирующаяся как альтернатива Adobe Flash...
Edge Blocker - небольшой портативный инструмент для блокировки запуска браузера Microsoft Edge в операционке Windows 10...
WebBrowserPassView - небольшая бесплатная утилита, которая представляет из себя удобный в...
SafeIP - бесплатный анонимайзер, позволяющий быстро, легко и надежно скрыть свой IP и тем самым...
Отзывы о программе I still don't care about cookies
Admin
Отзывов о программе I still don't care about cookies 1.1.4.0 пока нет, можете добавить...