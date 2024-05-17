I still don't care about cookies для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.4.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Утилиты к браузерам
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:514 Кб
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I still don't care about cookies - это community версия популярного расширения для браузеров, разработанного для удаления предупреждений о cookie почти на всех веб-сайтах, которая является форком расширения "I don't care about cookies". Программа разработана для упрощения работы в интернете, особенно для пользователей, которые часто пользуются анонимным серфингом или автоматически удаляют файлы cookie после закрытия браузера. Расширение эффективно скрывает или блокирует всплывающие окна, связанные с запросами на установку файлов cookie, что значительно повышает удобство и скорость работы в сети.

Основная задача этого приложения заключается в автоматическом управлении запросами на использование файлов cookie на веб-сайтах, соответствуя правилам ЕС. Согласно этим правилам, любой веб-сайт, использующий отслеживающие файлы cookie, должен получить разрешение пользователя перед их установкой. Постоянные запросы на согласие могут быть раздражающими и отвлекать от основного контента. Это расширение автоматически принимает политику cookie за пользователя, что позволяет избежать неудобств, связанных с постоянным подтверждением разрешений.

При этом приложение не удаляет сами файлы cookie. В зависимости от необходимости для правильной работы сайта, оно автоматически принимает политику cookie (иногда все, а иногда только необходимые категории), чтобы обеспечить корректное функционирование без дополнительных вмешательств со стороны пользователя.

Основные возможности расширения I still don't care about cookies:

  • Автоматическое скрытие или блокировка всплывающих окон с запросами на установку файлов cookie.
  • Поддержка большинства современных веб-сайтов, включая сайты, требующие согласия на использование файлов cookie.
  • Удобная интеграция с браузерами, не требующая сложных настроек.
  • Автоматическое принятие политики cookie для корректной работы веб-сайтов.
  • Обеспечение непрерывного и удобного серфинга без постоянного подтверждения разрешений.
  • Полное соответствие правилам ЕС по использованию файлов cookie.
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Отзывы о программе I still don't care about cookies

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Отзывов о программе I still don't care about cookies 1.1.4.0 пока нет, можете добавить...

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