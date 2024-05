I still don't care about cookies - это community версия популярного расширения для браузеров, разработанного для удаления предупреждений о cookie почти на всех веб-сайтах, которая является форком расширения "I don't care about cookies". Программа разработана для упрощения работы в интернете, особенно для пользователей, которые часто пользуются анонимным серфингом или автоматически удаляют файлы cookie после закрытия браузера. Расширение эффективно скрывает или блокирует всплывающие окна, связанные с запросами на установку файлов cookie, что значительно повышает удобство и скорость работы в сети.

Основная задача этого приложения заключается в автоматическом управлении запросами на использование файлов cookie на веб-сайтах, соответствуя правилам ЕС. Согласно этим правилам, любой веб-сайт, использующий отслеживающие файлы cookie, должен получить разрешение пользователя перед их установкой. Постоянные запросы на согласие могут быть раздражающими и отвлекать от основного контента. Это расширение автоматически принимает политику cookie за пользователя, что позволяет избежать неудобств, связанных с постоянным подтверждением разрешений.

При этом приложение не удаляет сами файлы cookie. В зависимости от необходимости для правильной работы сайта, оно автоматически принимает политику cookie (иногда все, а иногда только необходимые категории), чтобы обеспечить корректное функционирование без дополнительных вмешательств со стороны пользователя.

Основные возможности расширения I still don't care about cookies: