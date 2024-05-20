FlixiCam StreamOne для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $79.90
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|1.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|FlixiCam Inc.
|Категория:
|Загрузка файлов
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|89.59 Мб
|СКАЧАТЬ
FlixiCam StreamOne - это приложение, предназначенное для загрузки видео- и аудиоконтента с различных платформ потокового вещания. Оно обеспечивает возможность скачивания файлов в различных настраиваемых форматах, что позволяет пользователям сохранять любимые фильмы, передачи и музыку для просмотра и прослушивания в автономном режиме.
Одной из ключевых особенностей FlixiCam StreamOne является поддержка широкого спектра потоковых сервисов. Приложение позволяет загружать контент с таких популярных платформ, как YouTube, Netflix, Disney+, и многих других. Процесс выбора и загрузки контента интуитивно понятен и не требует дополнительных настроек, что делает его доступным для пользователей с любым уровнем технической подготовки.
Приложение оснащено специальным менеджером загрузок, который представлен в виде плавающего окна. Это упрощает процесс выбора предпочтительного контента и позволяет одновременно загружать несколько файлов. Внутренняя библиотека загрузок предоставляет структурированный подход к организации загруженных файлов, что облегчает их управление и отслеживание.
Основные возможности FlixiCam StreamOne:
- Загрузка видео- и аудиоконтента с широкого спектра потоковых платформ.
- Поддержка популярных сервисов, таких как YouTube, Netflix, Disney+ и других.
- Возможность выбора форматов для сохранения контента.
- Простота и интуитивность процесса загрузки.
- Одновременная загрузка нескольких файлов.
- Встроенная библиотека для структурированного хранения загруженного контента.
- Плавающее окно менеджера загрузок для удобного выбора контента.
FlixiCam StreamOne идеально подходит для тех, кто хочет иметь доступ к любимому контенту в любое время и в любом месте, без необходимости постоянного подключения к интернету. Это надежное приложение обеспечивает удобство и гибкость в использовании, предлагая широкий набор настроек и функций.
Download Master - популярный менеджер загрузок, который предлагает пользователю широкий спектр...
Steam - игровая Интернет-платформа, с помощью которой можно легко скачивать, загружать, играть, обновлять и активировать игры через Интернет...
VKMusic - бесплатная утилита для скачивания мультимедийных файлов с таких ресурсов, как...
SaveFrom.net помощник 9.72 для Яндекс.Браузер и Opera
SaveFrom.net помощник - расширение для популярного обозревателя Яндекс.Браузер, которое...
EA App (Origin) - беплатное приложение для загрузки видеоигр от Electronic Arts. Это центр цифровых игр, где можно найти потрясающие игры и эксклюзивные предложения...
Shareman - бесплатная и удобная в использовании программа, которая сочетает в себе мощный...
Отзывы о программе FlixiCam StreamOne
Admin
Отзывов о программе FlixiCam StreamOne 1.0.1 пока нет, можете добавить...