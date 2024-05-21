RNotepad для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2024-05-16 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Katayama Hirofumi MZ
|Категория:
|Редакторы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|83 Кб
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RNotepad - это текстовый редактор, который предоставляет пользователю базовый набор функций для работы с текстовыми файлами, сохраняя простоту и удобство использования, схожее с популярным "Блокнотом" из Windows. RNotepad предназначен для создания, открытия и редактирования текстовых документов, предлагая основные инструменты форматирования, такие как обводка слов и базовое форматирование текста.
Приложение оснащено полезными функциями, такими как поиск и инструмент "Найти и заменить", что делает его удобным для работы с большими объемами текста. Также имеется возможность вставки текущих даты и времени через меню "Правка", что может быть полезно для ведения заметок или журналов.
RNotepad не претендует на широкий функционал, предлагая пользователю именно то, что необходимо для работы с текстом, без лишних усложнений. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ценит простоту и эффективность в программном обеспечении.
Основные возможности приложения RNotepad:
- Открытие, создание и редактирование простых текстовых файлов
- Основные инструменты форматирования текста, включая обводку слов
- Функция поиска и замены текста
- Вставка текущих даты и времени через меню "Правка"
- Оптимизация для работы на операционной системе ReactOS
- Совместимость с Windows
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