RNotepad для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:2024-05-16 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Редакторы
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Размер:83 Кб
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RNotepad скриншот № 1

RNotepad - это текстовый редактор, который предоставляет пользователю базовый набор функций для работы с текстовыми файлами, сохраняя простоту и удобство использования, схожее с популярным "Блокнотом" из Windows. RNotepad предназначен для создания, открытия и редактирования текстовых документов, предлагая основные инструменты форматирования, такие как обводка слов и базовое форматирование текста.

Приложение оснащено полезными функциями, такими как поиск и инструмент "Найти и заменить", что делает его удобным для работы с большими объемами текста. Также имеется возможность вставки текущих даты и времени через меню "Правка", что может быть полезно для ведения заметок или журналов.

RNotepad не претендует на широкий функционал, предлагая пользователю именно то, что необходимо для работы с текстом, без лишних усложнений. Это делает его идеальным выбором для тех, кто ценит простоту и эффективность в программном обеспечении.

Основные возможности приложения RNotepad:

  • Открытие, создание и редактирование простых текстовых файлов
  • Основные инструменты форматирования текста, включая обводку слов
  • Функция поиска и замены текста
  • Вставка текущих даты и времени через меню "Правка"
  • Оптимизация для работы на операционной системе ReactOS
  • Совместимость с Windows
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