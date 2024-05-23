AutoAudioRecorder для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AutoClose
|Категория:
|Запись звука, голоса
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|2.01 Мб
|СКАЧАТЬ
AutoAudioRecorder - это удобное приложение для записи аудио, предназначенное для создания высококачественных записей непосредственно с вашего компьютера. Программа захватывает звук с внутреннего аудиовыхода, что исключает необходимость использования микрофона и позволяет избежать аудиопомех. Удобный интерфейс позволяет начать запись всего несколькими кликами, без необходимости в сложной настройке.
AutoAudioRecorder поддерживает сохранение записей в форматах MP3 и WAV. Приложение также предлагает гибкие настройки записи, такие как автоматическое начало записи при появлении звука и остановка записи после заданного количества секунд тишины. Дополнительно предусмотрена функция циклической записи, позволяющая автоматически начинать новую запись после завершения текущей.
AutoAudioRecorder доступен в двух редакциях: традиционной, требующей установки, и портативной, которая не требует инсталляции и может быть запущена с любого съемного носителя, не затрагивая реестр системы.
Основные возможности AutoAudioRecorder:
- Захват аудио непосредственно с внутреннего аудиовыхода компьютера.
- Поддержка форматов записи MP3 и WAV.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
- Автоматическое начало записи при появлении звука.
- Автоматическая остановка записи после заданного времени тишины.
- Возможность циклической записи.
- Выбор директории для сохранения записанных файлов.
- Доступность в портативной версии, не требующей установки.
В целом, AutoAudioRecorder - это надежное решение для записи аудио, которое избавит вас от необходимости редактировать записи из-за помех от микрофона. Программа позволяет легко и качественно записывать внутренний звук вашего ПК, будь то песня, играющая в Интернете, или любой другой аудиопоток.
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