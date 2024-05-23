AutoAudioRecorder для Windows

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Оценка: 4.00/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Запись звука, голоса
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:2.01 Мб
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AutoAudioRecorder скриншот № 1

AutoAudioRecorder - это удобное приложение для записи аудио, предназначенное для создания высококачественных записей непосредственно с вашего компьютера. Программа захватывает звук с внутреннего аудиовыхода, что исключает необходимость использования микрофона и позволяет избежать аудиопомех. Удобный интерфейс позволяет начать запись всего несколькими кликами, без необходимости в сложной настройке.

AutoAudioRecorder поддерживает сохранение записей в форматах MP3 и WAV. Приложение также предлагает гибкие настройки записи, такие как автоматическое начало записи при появлении звука и остановка записи после заданного количества секунд тишины. Дополнительно предусмотрена функция циклической записи, позволяющая автоматически начинать новую запись после завершения текущей.

AutoAudioRecorder доступен в двух редакциях: традиционной, требующей установки, и портативной, которая не требует инсталляции и может быть запущена с любого съемного носителя, не затрагивая реестр системы.

Основные возможности AutoAudioRecorder:

  • Захват аудио непосредственно с внутреннего аудиовыхода компьютера.
  • Поддержка форматов записи MP3 и WAV.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс.
  • Автоматическое начало записи при появлении звука.
  • Автоматическая остановка записи после заданного времени тишины.
  • Возможность циклической записи.
  • Выбор директории для сохранения записанных файлов.
  • Доступность в портативной версии, не требующей установки.

В целом, AutoAudioRecorder - это надежное решение для записи аудио, которое избавит вас от необходимости редактировать записи из-за помех от микрофона. Программа позволяет легко и качественно записывать внутренний звук вашего ПК, будь то песня, играющая в Интернете, или любой другой аудиопоток.

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