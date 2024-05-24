DJ-микшер для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mobile_V5
|Категория:
|Музыка
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|16.32 Мб
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DJ микшер — это мощное приложение для создания музыкальных ремиксов. Оно оснащено множеством эффектов, 10-полосным эквалайзером и усилителем басов, позволяющими воспроизводить и микшировать песни на двух деках одновременно. Приложение имитирует дизайн настоящей диджейской консоли, предоставляя пользователям возможность перемещать панели управления, вращать ручки и двигать диски как в реальной жизни, что обеспечивает захватывающий и интерактивный опыт.
Разработанное профессиональными ди-джеями, приложение удовлетворяет все профессиональные потребности. В его арсенале точная настройка десяти сегментов эквалайзера, процессор эффектов, фильтры высоких и низких частот, синхронизация BPM, циклы, сэмплы и кроссфейдер. DJ микшер помогает быстро освоить профессиональные функции, что делает его отличным инструментом как для новичков, так и для опытных ди-джеев.
Приложение адаптировано для удобного использования на телефонах, с большими кнопками и яркими цветами. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить основные функции контроллера. Даже если у вас нет диджейских навыков или оборудования, DJ микшер позволяет начать работать профессионально, как настоящий ди-джей.
Основные возможности DJ микшер:
- Разработан профессиональным ди-джеем для удовлетворения всех профессиональных требований.
- Три кнопки быстрой настройки эквалайзера и точная настройка десятисегментного эквалайзера.
- Семь процессоров эффектов: AutoWah, Echo, Damp, Reverb, Chorus, Phaser, Rotate.
- Восемь режимов петли от 1/8 до 16 ударов.
- Возможность установки до 8 точек доступа.
- Усиление басов для мощного звучания.
- 27 бесплатных пакетов сэмплов с потрясающими звуковыми эффектами.
- Имитация настоящей диджейской консоли для интуитивного и реалистичного управления.
- Адаптация интерфейса и цветовой схемы под размеры телефона.
- Простые и понятные методы работы и обучения, подходящие для всех возрастов.
- Быстрое чтение и воспроизведение местных песен с вашего телефона.
- Запись миксов одним щелчком.
- Отображение BPM в реальном времени для точной настройки ритма.
- Синхронизация BPM для поддержания одинакового ритма двух песен.
- Функция блокировки тона для изменения BPM без изменения тона.
- Возможность одновременного или попеременного воспроизведения двух дек.
- Кроссфейдер для плавного перехода между дорожками.
- Широкий спектр звуковых частот для координации переходов.
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Отзывы о программе DJ-микшер
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