DJ-микшер для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Музыка
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Размер:16.32 Мб
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DJ микшер — это мощное приложение для создания музыкальных ремиксов. Оно оснащено множеством эффектов, 10-полосным эквалайзером и усилителем басов, позволяющими воспроизводить и микшировать песни на двух деках одновременно. Приложение имитирует дизайн настоящей диджейской консоли, предоставляя пользователям возможность перемещать панели управления, вращать ручки и двигать диски как в реальной жизни, что обеспечивает захватывающий и интерактивный опыт.

Разработанное профессиональными ди-джеями, приложение удовлетворяет все профессиональные потребности. В его арсенале точная настройка десяти сегментов эквалайзера, процессор эффектов, фильтры высоких и низких частот, синхронизация BPM, циклы, сэмплы и кроссфейдер. DJ микшер помогает быстро освоить профессиональные функции, что делает его отличным инструментом как для новичков, так и для опытных ди-джеев.

Приложение адаптировано для удобного использования на телефонах, с большими кнопками и яркими цветами. Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро освоить основные функции контроллера. Даже если у вас нет диджейских навыков или оборудования, DJ микшер позволяет начать работать профессионально, как настоящий ди-джей.

Основные возможности DJ микшер:

  • Разработан профессиональным ди-джеем для удовлетворения всех профессиональных требований.
  • Три кнопки быстрой настройки эквалайзера и точная настройка десятисегментного эквалайзера.
  • Семь процессоров эффектов: AutoWah, Echo, Damp, Reverb, Chorus, Phaser, Rotate.
  • Восемь режимов петли от 1/8 до 16 ударов.
  • Возможность установки до 8 точек доступа.
  • Усиление басов для мощного звучания.
  • 27 бесплатных пакетов сэмплов с потрясающими звуковыми эффектами.
  • Имитация настоящей диджейской консоли для интуитивного и реалистичного управления.
  • Адаптация интерфейса и цветовой схемы под размеры телефона.
  • Простые и понятные методы работы и обучения, подходящие для всех возрастов.
  • Быстрое чтение и воспроизведение местных песен с вашего телефона.
  • Запись миксов одним щелчком.
  • Отображение BPM в реальном времени для точной настройки ритма.
  • Синхронизация BPM для поддержания одинакового ритма двух песен.
  • Функция блокировки тона для изменения BPM без изменения тона.
  • Возможность одновременного или попеременного воспроизведения двух дек.
  • Кроссфейдер для плавного перехода между дорожками.
  • Широкий спектр звуковых частот для координации переходов.
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