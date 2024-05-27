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Vidmore Video Fix для Windows

Описание
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $12.45
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:1.0.16 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:1.85 Мб
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Vidmore Video Fix скриншот № 1

Vidmore Video Fix - это программа для восстановления поврежденных видеофайлов. Она помогает исправить видеоролики, которые не воспроизводятся из-за повреждений, возникших во время конвертации файлов, передачи данных, восстановления или редактирования. Приложение предназначено для быстрого и простого восстановления видео: все, что нужно сделать - это выбрать поврежденный файл и нажать кнопку "Восстановить".

Однако для успешного восстановления Vidmore Video Fix требуется образец видео. Этот образец необходим для сравнения с поврежденным файлом. Образец можно создать с помощью того же устройства, на котором было снято поврежденное видео, либо загрузить неповрежденный видеоролик в таком же формате из Интернета.

После загрузки двух видеороликов - поврежденного и образца - остается только нажать кнопку "Восстановить". Vidmore Video Fix предоставляет подробную информацию о видео, включая его размер, продолжительность, разрешение, битрейт, частоту кадров и используемый кодек. Перед сохранением восстановленного видео, можно предварительно просмотреть результат с помощью встроенного плеера.

Программа Vidmore Video Fix поддерживает множество форматов, включая MP4, 3GP, MOV и AVI. Она использует алгоритмы искусственного интеллекта для восстановления поврежденных файлов. Хотя успешность восстановления не гарантирована, разработчики утверждают, что процент успешных восстановлений высок.

Основные возможности приложения Vidmore Video Fix:

  • Восстановление поврежденных видеофайлов
  • Поддержка форматов MP4, 3GP, MOV, AVI
  • Использование искусственного интеллекта для улучшения качества восстановления
  • Интуитивно понятный интерфейс
  • Возможность предварительного просмотра восстановленных видео
  • Подробная информация о видеофайле перед восстановлением (размер, продолжительность, разрешение, битрейт, частота кадров, кодек)
  • Возможность использования видеороликов-образцов для улучшения точности восстановления
  • Совместимость с различными источниками видео (запись с устройства или загрузка из Интернета)

Vidmore Video Fix - это надежное решение для восстановления поврежденных видеофайлов. Программа поддерживает основные видеоформаты и использует алгоритмы искусственного интеллекта для достижения высокого уровня успешности восстановления.

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