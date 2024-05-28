Screenshot – это простой и удобный инструмент для захвата экрана, предназначенный для быстрого создания скриншотов. В отличие от многих других программ, Screenshot не имеет графического интерфейса и запускается в системном трее, что делает его использование максимально простым и непринужденным. Эта утилита позволяет захватывать определенные области экрана без необходимости настройки, обеспечивая быстрый и легкий доступ к функциям.

Основное преимущество Screenshot заключается в его простоте и легкости. Запуск программы осуществляется двойным щелчком по исполняемому значку, что позволяет мгновенно начинать работу с ней. После запуска экран затемняется, и пользователю предлагается выбрать область для захвата. Настройка области осуществляется с помощью мыши, а для точной подгонки можно использовать клавиатуру. Захваченные изображения автоматически сохраняются в буфер обмена, что упрощает их дальнейшее использование.

Несмотря на отсутствие дополнительных функций, таких как предварительный просмотр или редактирование изображений, Screenshot остается полезным инструментом для тех, кому необходимы быстрые и точные скриншоты без лишних сложностей.

Основные возможности Screenshot: