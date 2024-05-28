Screenshot для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Захват экрана
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:27 Кб
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Screenshot скриншот № 1

Screenshot – это простой и удобный инструмент для захвата экрана, предназначенный для быстрого создания скриншотов. В отличие от многих других программ, Screenshot не имеет графического интерфейса и запускается в системном трее, что делает его использование максимально простым и непринужденным. Эта утилита позволяет захватывать определенные области экрана без необходимости настройки, обеспечивая быстрый и легкий доступ к функциям.

Основное преимущество Screenshot заключается в его простоте и легкости. Запуск программы осуществляется двойным щелчком по исполняемому значку, что позволяет мгновенно начинать работу с ней. После запуска экран затемняется, и пользователю предлагается выбрать область для захвата. Настройка области осуществляется с помощью мыши, а для точной подгонки можно использовать клавиатуру. Захваченные изображения автоматически сохраняются в буфер обмена, что упрощает их дальнейшее использование.

Несмотря на отсутствие дополнительных функций, таких как предварительный просмотр или редактирование изображений, Screenshot остается полезным инструментом для тех, кому необходимы быстрые и точные скриншоты без лишних сложностей.

Основные возможности Screenshot:

  • Запуск без графического интерфейса из системного трея
  • Захват области экрана с помощью мыши и клавиатуры
  • Сохранение скриншотов в буфер обмена Windows
  • Быстрый доступ к программе через двойной щелчок по значку
  • Минимальные системные требования и легкость использования

 

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