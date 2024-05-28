Hi-Fi Cast — это удобный музыкальный проигрыватель, который позволяет легко транслировать музыку с интернет-радиостанций, медиасерверов UPnP/DLNA или вашего телефона на устройства с поддержкой Chromecast, включая умные домашние динамики, а также на медиаплееры UPnP/DLNA, такие как динамики Sonos. Приложение поддерживает множество форматов и позволяет гибко управлять музыкальной библиотекой, создавая плейлисты и настраивая параметры воспроизведения для оптимального пользовательского опыта.

Основные возможности приложения Hi-Fi Cast: