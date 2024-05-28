Hi-Fi Cast для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.131 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|FHDM TECH
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|74.69 Мб
|СКАЧАТЬ
Hi-Fi Cast — это удобный музыкальный проигрыватель, который позволяет легко транслировать музыку с интернет-радиостанций, медиасерверов UPnP/DLNA или вашего телефона на устройства с поддержкой Chromecast, включая умные домашние динамики, а также на медиаплееры UPnP/DLNA, такие как динамики Sonos. Приложение поддерживает множество форматов и позволяет гибко управлять музыкальной библиотекой, создавая плейлисты и настраивая параметры воспроизведения для оптимального пользовательского опыта.
Основные возможности приложения Hi-Fi Cast:
- Воспроизведение музыки с медиасерверов DLNA/UPnP, интернет-радио SHOUTcast, плейлистов интернет-радио или вашего устройства Android.
- Трансляция на устройства Chromecast (включая совместимые динамики для умного дома), медиаплееры UPnP/DLNA (включая телевизоры Smart TV, PVR, AV-ресиверы, беспроводные динамики, медиастримеры, динамики Bose Soundtouch и Sonos) или локальное устройство Android.
- Мультиязычная поддержка: приложение доступно на английском, немецком, испанском, французском, итальянском, польском и русском языках.
- Гибкие настройки воспроизведения: перемешивание всей библиотеки или любой комбинации альбомов, исполнителей, жанров и т.д., независимо от размера библиотеки (при использовании сервера DLNA/UPnP, поддерживающего поиск).
- Виджет на главном экране для быстрого доступа к управлению музыкой.
- Три темы на выбор, включая ультратемную тему, уменьшающую расход заряда батареи на экранах AMOLED.
- Таймер сна для автоматического выключения воспроизведения.
- Скробблинг Last.fm для учета прослушанных треков.
- Поддержка Android Auto для удобного управления музыкой в автомобиле.
- Беспрерывное воспроизведение файлов MP3, AAC, FLAC и WAV при трансляции на устройства Chromecast (включается в настройках).
- Нормализация громкости (ReplayGain) при воспроизведении FLAC-файлов на устройствах Chromecast.
- Транскодирование форматов, не поддерживаемых устройствами Chromecast, таких как DSD и ALAC.
- Быстрый поиск в музыкальной коллекции по альбомам, исполнителям и песням (при поддержке поиска сервером UPnP/DLNA).
- Удобное управление большими музыкальными библиотеками: легкое пролистывание тысяч альбомов, исполнителей или песен.
- Создание локальных плейлистов для удобного доступа к любимой музыке.
- Доступ к буклетам альбомов при использовании Minimserver в качестве медиа-сервера.
- Воспроизведение на средства визуализации UPnP/DLNA с поддержкой режима без пропусков.
- Поддержка радио SHOUTcast.
- Создание, редактирование, импорт и экспорт плейлистов радиостанций.
- Добавление собственных URL-адресов радиостанций.
- Воспроизведение без пауз через устройства Chromecast Audio для WAV и FLAC файлов до 24 бит/96 кГц, а также совместимых MP3 и AAC файлов.
- Нормализация громкости ограничена файлами FLAC с тегами ReplayGain и ограничена 16-битными FLAC-файлами для "оригинального" Chromecast.
Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...
YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...
Crystal TV+ — онлайн-каталог популярных российских телевизионных каналов. Смотрите свои...
универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...
Бесплатное официальное Android-приложение, которое синхронизирует вашу историю на всех...
Простое и удобное в использовании приложение для Android, которое предоставляет...
Отзывы о программе Hi-Fi Cast
Admin
Отзывов о программе Hi-Fi Cast 1.131 пока нет, можете добавить...