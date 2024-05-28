Hi-Fi Cast для Android

Описание
Отзывы
share
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.131 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:74.69 Мб
СКАЧАТЬ
Hi-Fi Cast скриншот № 1
Hi-Fi Cast скриншот № 2
Hi-Fi Cast скриншот № 3
Hi-Fi Cast скриншот № 4

Hi-Fi Cast — это удобный музыкальный проигрыватель, который позволяет легко транслировать музыку с интернет-радиостанций, медиасерверов UPnP/DLNA или вашего телефона на устройства с поддержкой Chromecast, включая умные домашние динамики, а также на медиаплееры UPnP/DLNA, такие как динамики Sonos. Приложение поддерживает множество форматов и позволяет гибко управлять музыкальной библиотекой, создавая плейлисты и настраивая параметры воспроизведения для оптимального пользовательского опыта.

Основные возможности приложения Hi-Fi Cast:

  • Воспроизведение музыки с медиасерверов DLNA/UPnP, интернет-радио SHOUTcast, плейлистов интернет-радио или вашего устройства Android.
  • Трансляция на устройства Chromecast (включая совместимые динамики для умного дома), медиаплееры UPnP/DLNA (включая телевизоры Smart TV, PVR, AV-ресиверы, беспроводные динамики, медиастримеры, динамики Bose Soundtouch и Sonos) или локальное устройство Android.
  • Мультиязычная поддержка: приложение доступно на английском, немецком, испанском, французском, итальянском, польском и русском языках.
  • Гибкие настройки воспроизведения: перемешивание всей библиотеки или любой комбинации альбомов, исполнителей, жанров и т.д., независимо от размера библиотеки (при использовании сервера DLNA/UPnP, поддерживающего поиск).
  • Виджет на главном экране для быстрого доступа к управлению музыкой.
  • Три темы на выбор, включая ультратемную тему, уменьшающую расход заряда батареи на экранах AMOLED.
  • Таймер сна для автоматического выключения воспроизведения.
  • Скробблинг Last.fm для учета прослушанных треков.
  • Поддержка Android Auto для удобного управления музыкой в автомобиле.
  • Беспрерывное воспроизведение файлов MP3, AAC, FLAC и WAV при трансляции на устройства Chromecast (включается в настройках).
  • Нормализация громкости (ReplayGain) при воспроизведении FLAC-файлов на устройствах Chromecast.
  • Транскодирование форматов, не поддерживаемых устройствами Chromecast, таких как DSD и ALAC.
  • Быстрый поиск в музыкальной коллекции по альбомам, исполнителям и песням (при поддержке поиска сервером UPnP/DLNA).
  • Удобное управление большими музыкальными библиотеками: легкое пролистывание тысяч альбомов, исполнителей или песен.
  • Создание локальных плейлистов для удобного доступа к любимой музыке.
  • Доступ к буклетам альбомов при использовании Minimserver в качестве медиа-сервера.
  • Воспроизведение на средства визуализации UPnP/DLNA с поддержкой режима без пропусков.
  • Поддержка радио SHOUTcast.
  • Создание, редактирование, импорт и экспорт плейлистов радиостанций.
  • Добавление собственных URL-адресов радиостанций.
  • Воспроизведение без пауз через устройства Chromecast Audio для WAV и FLAC файлов до 24 бит/96 кГц, а также совместимых MP3 и AAC файлов.
  • Нормализация громкости ограничена файлами FLAC с тегами ReplayGain и ограничена 16-битными FLAC-файлами для "оригинального" Chromecast.
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

скачать LazyMedia DeluxeLazyMedia Deluxe 3.239

Отличное приложение для доступа к онлайн-видеокаталогам, которые находятся в свободном...

скачать YouTubeYouTube 19.06.39

YouTube - приложение от популярного одноименного медиаресурса, где собрано огромное...

скачать Crystal TV+Crystal TV+ 3.1.1766

Crystal TV+ — онлайн-каталог популярных российских телевизионных каналов. Смотрите свои...

скачать SS IPTVSS IPTV 1.0

универсальное приложение-плеер, для телевизоров с функцией Smart TV, позволяющее...

скачать ChatGPTChatGPT 1.2024.131

Бесплатное официальное Android-приложение, которое синхронизирует вашу историю на всех...

скачать Лайт HD TVЛайт HD TV 3.8.5

Простое и удобное в использовании приложение для Android, которое предоставляет...

Отзывы о программе Hi-Fi Cast

Admin

Отзывов о программе Hi-Fi Cast 1.131 пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв