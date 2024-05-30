RadioUpnp для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:2.63.35 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:Радио
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:9.08 Мб
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RadioUpnp — это приложение для прослушивания интернет-радио, которое отличается минималистским дизайном и высокой степенью настраиваемости. Оно позволяет создавать собственный радиоплеер, полностью подстроенный под ваши предпочтения. Для этого достаточно перейти на экран поиска и добавить интересующие вас радиостанции. Если нужная радиостанция не найдена, можно воспользоваться специальным экраном «Добавить/редактировать», чтобы создать уникальный радиоэлемент. Приложение поддерживает интеграцию с популярным сервисом RadioGarden, что позволяет легко находить и добавлять радиостанции.

Одной из главных особенностей RadioUpnp является возможность трансляции радиоканалов на устройства UPnP/DLNA в вашей локальной сети. Кроме того, приложение единственное в своем роде, которое одновременно отображает информацию о радиопотоке, такую как название песни или имя исполнителя.

Список основных возможностей приложения RadioUpnp:

  • Поддержка любого интернет-радио.
  • Полностью настраиваемый интерфейс радиоплеера.
  • Возможность добавления радиостанций через экран поиска.
  • Интеграция с приложением RadioGarden для легкого поиска радиостанций.
  • Возможность создания и редактирования радиоэлементов вручную.
  • Трансляция радио на устройства UPnP/DLNA в локальной сети.
  • Отображение информации о радиопотоке, включая название песни и исполнителя.
  • Минималистичный дизайн, обеспечивающий удобство использования.
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