RadioUpnp для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.63.35 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Watea
|Категория:
|Радио
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|9.08 Мб
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RadioUpnp — это приложение для прослушивания интернет-радио, которое отличается минималистским дизайном и высокой степенью настраиваемости. Оно позволяет создавать собственный радиоплеер, полностью подстроенный под ваши предпочтения. Для этого достаточно перейти на экран поиска и добавить интересующие вас радиостанции. Если нужная радиостанция не найдена, можно воспользоваться специальным экраном «Добавить/редактировать», чтобы создать уникальный радиоэлемент. Приложение поддерживает интеграцию с популярным сервисом RadioGarden, что позволяет легко находить и добавлять радиостанции.
Одной из главных особенностей RadioUpnp является возможность трансляции радиоканалов на устройства UPnP/DLNA в вашей локальной сети. Кроме того, приложение единственное в своем роде, которое одновременно отображает информацию о радиопотоке, такую как название песни или имя исполнителя.
Список основных возможностей приложения RadioUpnp:
- Поддержка любого интернет-радио.
- Полностью настраиваемый интерфейс радиоплеера.
- Возможность добавления радиостанций через экран поиска.
- Интеграция с приложением RadioGarden для легкого поиска радиостанций.
- Возможность создания и редактирования радиоэлементов вручную.
- Трансляция радио на устройства UPnP/DLNA в локальной сети.
- Отображение информации о радиопотоке, включая название песни и исполнителя.
- Минималистичный дизайн, обеспечивающий удобство использования.
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