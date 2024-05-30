RadioUpnp — это приложение для прослушивания интернет-радио, которое отличается минималистским дизайном и высокой степенью настраиваемости. Оно позволяет создавать собственный радиоплеер, полностью подстроенный под ваши предпочтения. Для этого достаточно перейти на экран поиска и добавить интересующие вас радиостанции. Если нужная радиостанция не найдена, можно воспользоваться специальным экраном «Добавить/редактировать», чтобы создать уникальный радиоэлемент. Приложение поддерживает интеграцию с популярным сервисом RadioGarden, что позволяет легко находить и добавлять радиостанции.

Одной из главных особенностей RadioUpnp является возможность трансляции радиоканалов на устройства UPnP/DLNA в вашей локальной сети. Кроме того, приложение единственное в своем роде, которое одновременно отображает информацию о радиопотоке, такую как название песни или имя исполнителя.

Список основных возможностей приложения RadioUpnp: