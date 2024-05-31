ForceDelete – это удобная утилита, предназначенная для удаления файлов, которые невозможно удалить стандартными средствами операционной системы. Программа устраняет проблемы, связанные с сообщениями «Файл используется другой программой или пользователем», «Файл используется другим процессом», «Исходный или целевой файл может быть в использовании» и другими подобными предупреждениями. ForceDelete избавляет пользователей от необходимости перезагружать компьютер или искать процессы, блокирующие файлы, обеспечивая быстрое и эффективное удаление.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и интегрируется в контекстное меню операционной системы, что позволяет удалять или разблокировать файлы в один клик. Если интеграция с контекстным меню не требуется, ее можно легко отключить через интерфейс программы. Для удаления файла достаточно перетащить его в окно программы, и после успешного удаления вы получите соответствующее уведомление.

ForceDelete предоставляет несколько дополнительных опций, таких как возможность принудительного завершения процессов, блокирующих файлы, и безопасное удаление, предотвращающее восстановление данных. Программа также поддерживает пакетное удаление файлов через командную строку, что делает ее особенно полезной для продвинутых пользователей.

Основные возможности приложения ForceDelete: