ForceDelete для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AutoClose
|Категория:
|Очистка диска
|Загрузок (сегодня/всего):
|5 / 5 | Статистика
|Размер:
|830 Кб
|СКАЧАТЬ
ForceDelete – это удобная утилита, предназначенная для удаления файлов, которые невозможно удалить стандартными средствами операционной системы. Программа устраняет проблемы, связанные с сообщениями «Файл используется другой программой или пользователем», «Файл используется другим процессом», «Исходный или целевой файл может быть в использовании» и другими подобными предупреждениями. ForceDelete избавляет пользователей от необходимости перезагружать компьютер или искать процессы, блокирующие файлы, обеспечивая быстрое и эффективное удаление.
Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и интегрируется в контекстное меню операционной системы, что позволяет удалять или разблокировать файлы в один клик. Если интеграция с контекстным меню не требуется, ее можно легко отключить через интерфейс программы. Для удаления файла достаточно перетащить его в окно программы, и после успешного удаления вы получите соответствующее уведомление.
ForceDelete предоставляет несколько дополнительных опций, таких как возможность принудительного завершения процессов, блокирующих файлы, и безопасное удаление, предотвращающее восстановление данных. Программа также поддерживает пакетное удаление файлов через командную строку, что делает ее особенно полезной для продвинутых пользователей.
Основные возможности приложения ForceDelete:
- Удаление заблокированных файлов, которые невозможно удалить стандартными средствами.
- Интеграция с контекстным меню для быстрого доступа к функциям удаления и разблокировки.
- Простой и интуитивно понятный интерфейс.
- Возможность отключения контекстного меню через настройки программы.
- Удаление файлов методом перетаскивания.
- Уведомление об успешном удалении файлов.
- Функция принудительного завершения процессов, блокирующих файлы.
- Безопасное удаление файлов, исключающее их восстановление.
- Поддержка пакетного удаления файлов через командную строку.
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