ForceDelete для Windows

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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1 | Сообщить о новой версии
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ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Очистка диска
Загрузок (сегодня/всего):5 / 5 | Статистика
Размер:830 Кб
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ForceDelete скриншот № 1

ForceDelete – это удобная утилита, предназначенная для удаления файлов, которые невозможно удалить стандартными средствами операционной системы. Программа устраняет проблемы, связанные с сообщениями «Файл используется другой программой или пользователем», «Файл используется другим процессом», «Исходный или целевой файл может быть в использовании» и другими подобными предупреждениями. ForceDelete избавляет пользователей от необходимости перезагружать компьютер или искать процессы, блокирующие файлы, обеспечивая быстрое и эффективное удаление.

Приложение обладает интуитивно понятным интерфейсом и интегрируется в контекстное меню операционной системы, что позволяет удалять или разблокировать файлы в один клик. Если интеграция с контекстным меню не требуется, ее можно легко отключить через интерфейс программы. Для удаления файла достаточно перетащить его в окно программы, и после успешного удаления вы получите соответствующее уведомление.

ForceDelete предоставляет несколько дополнительных опций, таких как возможность принудительного завершения процессов, блокирующих файлы, и безопасное удаление, предотвращающее восстановление данных. Программа также поддерживает пакетное удаление файлов через командную строку, что делает ее особенно полезной для продвинутых пользователей.

Основные возможности приложения ForceDelete:

  • Удаление заблокированных файлов, которые невозможно удалить стандартными средствами.
  • Интеграция с контекстным меню для быстрого доступа к функциям удаления и разблокировки.
  • Простой и интуитивно понятный интерфейс.
  • Возможность отключения контекстного меню через настройки программы.
  • Удаление файлов методом перетаскивания.
  • Уведомление об успешном удалении файлов.
  • Функция принудительного завершения процессов, блокирующих файлы.
  • Безопасное удаление файлов, исключающее их восстановление.
  • Поддержка пакетного удаления файлов через командную строку.
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