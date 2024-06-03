MiniToggle для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|GDZ Software
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|1.35 Мб
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MiniToggle - это утилита для быстрого доступа к часто используемым настройкам и функциям Windows, упрощая выполнение рутинных задач. Она позволяет переключать видимость скрытых файлов, показывать или скрывать расширения файлов, а также очищать корзину прямо из системного трея. Интерфейс программы отличается простотой и удобством, что делает навигацию интуитивно понятной даже для неподготовленных пользователей.
Программа предназначена для повышения удобства работы с Windows, предоставляя быстрый доступ к критическим настройкам, которые не часто требуются, но могут быть полезны в определенных сценариях. Например, ручное изменение параметров через Панель управления или настройки Проводника может отнимать много времени. MiniToggle решает эту проблему, предлагая возможность изменять настройки всего за несколько кликов.
Еще одна важная функция - очистка корзины одним щелчком мыши, что помогает освободить место на диске и поддерживать производительность системы. Теперь пользователи могут быстро очистить корзину, не переходя на рабочий стол и не выполняя дополнительных действий.
MiniToggle выделяется своей простотой и удобством, предоставляя доступ к часто используемым настройкам Windows прямо из системного трея, что устраняет необходимость перемещаться по многочисленным меню и панелям настроек.
Основные возможности приложения MiniToggle:
- Быстрое переключение видимости скрытых файлов.
- Показ или скрытие расширений файлов.
- Очистка корзины одним щелчком мыши.
- Удобный и понятный интерфейс.
- Доступ к настройкам через системный трей.
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