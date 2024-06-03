Codora для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Michael Kokoschka
|Категория:
|Штрихкод
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|21.53 Мб
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Codora представляет собой мощное приложение, предназначенное для работы с QR-кодами и штрих-кодами, предлагая множество полезных функций для генерации, сканирования и управления кодами. Приложение предоставляет удобный интерфейс и обширные возможности, которые позволяют пользователям легко создавать и сканировать коды, хранить их в базе данных и отслеживать историю использования.
Одной из ключевых функций Codora является генератор, который позволяет создавать QR-коды различных типов, таких как веб-ссылки, текстовые сообщения, контакты, места, события и WiFi-конфигурации. Кроме того, приложение поддерживает генерацию других форматов штрих-кодов, включая Data Matrix, AZTEC, PDF-417 и многие другие.
Сканер в Codora поддерживает несколько режимов работы, включая применение действий, декодирование и быстрое сканирование. Пользователи могут сканировать веб-ссылки, ссылки на приложения, электронные почты, телефонные номера и другие типы информации. Также доступен режим декодирования, который отображает содержимое штрих-кода без выполнения действий, и режим быстрого сканирования, который позволяет быстро сканировать несколько кодов подряд.
Приложение также предоставляет возможность хранения и управления штрих-кодами в базе данных, позволяя пользователям сохранять созданные или отсканированные коды, назначать им имена, описания и метки. Сохраненные коды могут быть отредактированы, экспортированы, напечатаны и использованы повторно в любое время.
Основные возможности приложения Codora:
- Генерация QR-кодов различных типов: URL, текст, ссылки на приложения, конфигурации WiFi, контакты, места, события.
- Генерация штрих-кодов различных форматов: Data Matrix, AZTEC, PDF-417, EAN-8, EAN-13, Code-39, Code-93, Code-128, UPC-A, UPC-E, ITF, Codabar.
- Сканирование различных типов информации: веб-ссылки, ссылки на приложения, электронные почты, телефонные номера, конфигурации WiFi, контакты, места, события, штрих-коды продуктов.
- Несколько режимов сканирования: применение действий, декодирование, быстрое сканирование.
- Сканирование штрих-кодов из изображений.
- Хранение и управление штрих-кодами в приложении с возможностью добавления имен, описаний и меток.
- Опции для обмена, экспорта, печати и использования штрих-кодов.
- Удобный и интуитивно понятный интерфейс с поддержкой темного режима.
- Обширные справочные страницы с полезной информацией и объяснениями.
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