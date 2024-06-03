Codora для Android

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Лицензия: Бесплатная
Версия:5.0 | Сообщить о новой версии
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ОС:Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Штрихкод
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:21.53 Мб
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Codora представляет собой мощное приложение, предназначенное для работы с QR-кодами и штрих-кодами, предлагая множество полезных функций для генерации, сканирования и управления кодами. Приложение предоставляет удобный интерфейс и обширные возможности, которые позволяют пользователям легко создавать и сканировать коды, хранить их в базе данных и отслеживать историю использования.

Одной из ключевых функций Codora является генератор, который позволяет создавать QR-коды различных типов, таких как веб-ссылки, текстовые сообщения, контакты, места, события и WiFi-конфигурации. Кроме того, приложение поддерживает генерацию других форматов штрих-кодов, включая Data Matrix, AZTEC, PDF-417 и многие другие.

Сканер в Codora поддерживает несколько режимов работы, включая применение действий, декодирование и быстрое сканирование. Пользователи могут сканировать веб-ссылки, ссылки на приложения, электронные почты, телефонные номера и другие типы информации. Также доступен режим декодирования, который отображает содержимое штрих-кода без выполнения действий, и режим быстрого сканирования, который позволяет быстро сканировать несколько кодов подряд.

Приложение также предоставляет возможность хранения и управления штрих-кодами в базе данных, позволяя пользователям сохранять созданные или отсканированные коды, назначать им имена, описания и метки. Сохраненные коды могут быть отредактированы, экспортированы, напечатаны и использованы повторно в любое время.

Основные возможности приложения Codora:

  • Генерация QR-кодов различных типов: URL, текст, ссылки на приложения, конфигурации WiFi, контакты, места, события.
  • Генерация штрих-кодов различных форматов: Data Matrix, AZTEC, PDF-417, EAN-8, EAN-13, Code-39, Code-93, Code-128, UPC-A, UPC-E, ITF, Codabar.
  • Сканирование различных типов информации: веб-ссылки, ссылки на приложения, электронные почты, телефонные номера, конфигурации WiFi, контакты, места, события, штрих-коды продуктов.
  • Несколько режимов сканирования: применение действий, декодирование, быстрое сканирование.
  • Сканирование штрих-кодов из изображений.
  • Хранение и управление штрих-кодами в приложении с возможностью добавления имен, описаний и меток.
  • Опции для обмена, экспорта, печати и использования штрих-кодов.
  • Удобный и интуитивно понятный интерфейс с поддержкой темного режима.
  • Обширные справочные страницы с полезной информацией и объяснениями.
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