Codora представляет собой мощное приложение, предназначенное для работы с QR-кодами и штрих-кодами, предлагая множество полезных функций для генерации, сканирования и управления кодами. Приложение предоставляет удобный интерфейс и обширные возможности, которые позволяют пользователям легко создавать и сканировать коды, хранить их в базе данных и отслеживать историю использования.

Одной из ключевых функций Codora является генератор, который позволяет создавать QR-коды различных типов, таких как веб-ссылки, текстовые сообщения, контакты, места, события и WiFi-конфигурации. Кроме того, приложение поддерживает генерацию других форматов штрих-кодов, включая Data Matrix, AZTEC, PDF-417 и многие другие.

Сканер в Codora поддерживает несколько режимов работы, включая применение действий, декодирование и быстрое сканирование. Пользователи могут сканировать веб-ссылки, ссылки на приложения, электронные почты, телефонные номера и другие типы информации. Также доступен режим декодирования, который отображает содержимое штрих-кода без выполнения действий, и режим быстрого сканирования, который позволяет быстро сканировать несколько кодов подряд.

Приложение также предоставляет возможность хранения и управления штрих-кодами в базе данных, позволяя пользователям сохранять созданные или отсканированные коды, назначать им имена, описания и метки. Сохраненные коды могут быть отредактированы, экспортированы, напечатаны и использованы повторно в любое время.

Основные возможности приложения Codora: