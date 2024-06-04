Internet speed meter для Android

Описание
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Лицензия: Бесплатная
Версия:1.4.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
Интерфейс: Английский
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Категория:другое
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Размер:4.85 Мб
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Internet Speed Meter – это многофункциональное приложение для мониторинга скорости интернета и использования данных в режиме реального времени. Приложение отображает скорость соединения на панели уведомлений, обеспечивая постоянный контроль над производительностью вашей сети. Благодаря удобному пользовательскому интерфейсу вы можете легко настроить цветовую схему как для светлой, так и для темной темы.

Основная функция Internet Speed Meter – это отслеживание скорости интернета в реальном времени. Помимо этого, приложение позволяет визуализировать использование данных с помощью встроенной панели диаграмм, что помогает пользователям получать четкое представление о своем потреблении интернета в различных временных рамках – ежедневно, еженедельно или ежемесячно.

Отслеживание использования приложений – еще одна важная особенность Internet Speed Meter. Приложение позволяет выявлять, какие программы потребляют больше всего данных, что помогает пользователям более эффективно управлять своим интернет-трафиком.

Internet Speed Meter также обеспечивает безопасное хранение данных о скорости и использовании интернета на протяжении 30 дней. Эта функция позволяет пользователям анализировать исторические данные и тенденции, предоставляя ценную информацию для оптимизации работы в интернете.

Основные возможности приложения Internet Speed Meter:

  • Отображение скорости интернета в реальном времени на панели уведомлений.
  • Визуализация использования данных с помощью встроенной панели диаграмм.
  • Возможность настройки цветовой схемы для светлой и темной темы.
  • Отслеживание использования данных приложениями.
  • Безопасное хранение данных о скорости и использовании интернета до 30 дней.
  • Поддержка анализа исторических данных для выявления тенденций.
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