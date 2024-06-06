Aegis Authenticator для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Beem Development
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|5.78 Мб
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Aegis Authenticator - это бесплатное, безопасное приложение с открытым исходным кодом для управления токенами двухэтапной аутентификации для онлайн-сервисов. Программа поддерживает алгоритмы HOTP и TOTP, которые являются стандартами в отрасли, обеспечивая совместимость с тысячами веб-сервисов. Любая служба, поддерживающая Google Authenticator, также будет работать с Aegis Authenticator.
Приложение использует надежную криптографию для шифрования всех одноразовых паролей, хранящихся в его хранилище. Установив пароль, пользователь защищает свои данные от несанкционированного доступа. Для удобства разблокировка может быть выполнена с помощью биометрических данных, таких как отпечаток пальца или распознавание лица, если на устройстве есть соответствующий датчик.
Aegis Authenticator предлагает удобные инструменты для организации записей. Пользователь может присваивать значки, группировать записи по категориям и осуществлять поиск по названию учетной записи или службы. Приложение позволяет создавать автоматические резервные копии хранилища в выбранное место, включая облачные хранилища, поддерживающие Storage Access Framework Android. Экспорт данных также возможен вручную.
Приложение обеспечивает легкий переход с других аутентификаторов благодаря поддержке импорта записей из Authenticator Plus, Authy, andOTP, FreeOTP, FreeOTP+, Google Authenticator, Microsoft Authenticator, Steam, TOTP Authenticator и WinAuth.
Основные возможности Aegis Authenticator:
- Бесплатное приложение с открытым исходным кодом
- Высокий уровень безопасности
- Шифрование хранилища с возможностью разблокировки паролем или биометрическими данными
- Защита от захвата экрана
- Совместимость с Google Authenticator
- Поддержка алгоритмов HOTP и TOTP
- Разнообразные способы добавления новых записей (сканирование QR-кода, ручной ввод, импорт из других аутентификаторов)
- Организация записей с помощью значков и групп
- Расширенные возможности редактирования записей
- Поиск по названию или эмитенту
- Материальный дизайн с несколькими темами (светлая, тёмная, AMOLED)
- Экспорт данных в обычном или зашифрованном виде
- Автоматическое резервное копирование хранилища
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Отзывы о программе Aegis Authenticator
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