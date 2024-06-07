Kingshiper Screen Mirroring для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $9.99
|Ограничение:
|функциональные ограничения
|Версия:
|2.3.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|KingShiper
|Категория:
|Менеджеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|70.26 Мб
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Kingshiper Screen Mirroring - приложение для зеркального отображения экрана мобильного устройства на компьютер. Оно позволяет пользователям Android и iOS проецировать содержимое своих телефонов на более крупный дисплей, что особенно удобно для демонстрации фотографий, видео и других материалов. Kingshiper Screen Mirroring требует минимальных настроек для начала работы и обеспечивает интуитивно понятный интерфейс.
Основные преимущества приложения включают в себя простоту использования и совместимость с широким спектром устройств. Для начала работы необходимо подключить телефон и компьютер к одной WiFi сети и выбрать опцию Screen Mirroring на устройстве iOS. Приложение не требует ввода PIN-кода, что упрощает процесс подключения.
Зеркалирование экрана происходит без значительных задержек, что делает его удобным для проведения презентаций и деловых встреч. Дополнительно, приложение предоставляет возможность делать скриншоты, записывать видео и использовать функцию Whiteboard для рисования и заметок.
Список основных возможностей приложения Kingshiper Screen Mirroring:
- Проецирование экрана мобильного устройства на компьютер.
- Совместимость с Android и iOS.
- Простая настройка без необходимости ввода PIN-кодов.
- Возможность делать скриншоты и записывать видео.
- Функция Whiteboard для рисования и заметок.
- Интуитивно понятный интерфейс.
- Поддержка работы в одной WiFi сети.
Приложение Kingshiper Screen Mirroring может использоваться для демонстрации контента на большом экране, что удобно для деловых встреч, презентаций и просто для удобства просмотра фотографий и видео в кругу друзей. Несмотря на возможные незначительные задержки в работе, приложение остается надежным инструментом для зеркального отображения экрана мобильных устройств.
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Отзывы о программе Kingshiper Screen Mirroring
Admin
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