Kingshiper Screen Mirroring для Windows

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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $9.99
Ограничение:функциональные ограничения
Версия:2.3.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Менеджеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:70.26 Мб
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Kingshiper Screen Mirroring - приложение для зеркального отображения экрана мобильного устройства на компьютер. Оно позволяет пользователям Android и iOS проецировать содержимое своих телефонов на более крупный дисплей, что особенно удобно для демонстрации фотографий, видео и других материалов. Kingshiper Screen Mirroring требует минимальных настроек для начала работы и обеспечивает интуитивно понятный интерфейс.

Основные преимущества приложения включают в себя простоту использования и совместимость с широким спектром устройств. Для начала работы необходимо подключить телефон и компьютер к одной WiFi сети и выбрать опцию Screen Mirroring на устройстве iOS. Приложение не требует ввода PIN-кода, что упрощает процесс подключения.

Зеркалирование экрана происходит без значительных задержек, что делает его удобным для проведения презентаций и деловых встреч. Дополнительно, приложение предоставляет возможность делать скриншоты, записывать видео и использовать функцию Whiteboard для рисования и заметок.

Список основных возможностей приложения Kingshiper Screen Mirroring:

  • Проецирование экрана мобильного устройства на компьютер.
  • Совместимость с Android и iOS.
  • Простая настройка без необходимости ввода PIN-кодов.
  • Возможность делать скриншоты и записывать видео.
  • Функция Whiteboard для рисования и заметок.
  • Интуитивно понятный интерфейс.
  • Поддержка работы в одной WiFi сети.

Приложение Kingshiper Screen Mirroring может использоваться для демонстрации контента на большом экране, что удобно для деловых встреч, презентаций и просто для удобства просмотра фотографий и видео в кругу друзей. Несмотря на возможные незначительные задержки в работе, приложение остается надежным инструментом для зеркального отображения экрана мобильных устройств.

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Отзывы о программе Kingshiper Screen Mirroring

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