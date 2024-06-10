ProcBlock для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.0.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|AnesHamdani08
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|2.19 Мб
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ProcBlock - это утилита для управления процессами в операционной системе Windows. С помощью этого приложения пользователи могут выборочно включать или отключать запущенные в системе процессы, что позволяет оптимизировать производительность и повысить безопасность системы.
Приложение начинается с установки мастер-пароля, что особенно полезно при совместном использовании компьютера с другими людьми. Этот пароль необходимо будет вводить каждый раз при блокировке какого-либо процесса, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности.
Главная функция ProcBlock заключается в предоставлении пользователю возможности выбирать и управлять процессами через специальный селектор. Однако следует отметить, что в текущей версии приложения нет функции классификации процессов или возможности увидеть их состояние (активные, простаивающие, неактивные). Также выбор процессов осуществляется только по одному за раз, что может быть неудобно при необходимости работы с несколькими процессами одновременно.
ProcBlock предоставляет простой и интуитивно понятный интерфейс, что делает его доступным для пользователей любого уровня подготовки. Несмотря на некоторые ограничения, такие как отсутствие классификации процессов и невозможность одновременной работы с несколькими процессами, приложение эффективно выполняет свою основную задачу - управление процессами.
Основные возможности приложения ProcBlock:
- Установка мастер-пароля для повышения безопасности
- Возможность выбора и блокировки процессов
- Просмотр списка запущенных процессов
- Интуитивно понятный интерфейс
- Защита от несанкционированного доступа
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