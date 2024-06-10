Disaster Alert - это бесплатное мобильное приложение, которое предоставляет пользователям по всему миру оповещения о критических опасностях и необходимую информацию для обеспечения безопасности в любой точке мира. Приложение разработано на платформе PDC DisasterAWARE и предлагает обновления практически в реальном времени о 18 различных типах стихийных бедствий.

С помощью Disaster Alert пользователи могут настраивать ранние предупреждения, просматривать отчеты о предполагаемых воздействиях и получать доступ к визуализированным данным об опасностях. Поток новой информации автоматически генерируется из надежных и научно проверенных источников. Когда официальные источники недоступны, данные обновляются вручную Pacific Disaster Center, что минимизирует задержки между событием и доступностью информации.

Обновления включают только активные опасности, которые были определены PDC как потенциально опасные для людей, имущества или инфраструктуры.

Основные возможности приложения Disaster Alert: