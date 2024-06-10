Disaster Alert для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|454.755.201 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Pacific Disaster Center
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|27.38 Мб
|СКАЧАТЬ
Disaster Alert - это бесплатное мобильное приложение, которое предоставляет пользователям по всему миру оповещения о критических опасностях и необходимую информацию для обеспечения безопасности в любой точке мира. Приложение разработано на платформе PDC DisasterAWARE и предлагает обновления практически в реальном времени о 18 различных типах стихийных бедствий.
С помощью Disaster Alert пользователи могут настраивать ранние предупреждения, просматривать отчеты о предполагаемых воздействиях и получать доступ к визуализированным данным об опасностях. Поток новой информации автоматически генерируется из надежных и научно проверенных источников. Когда официальные источники недоступны, данные обновляются вручную Pacific Disaster Center, что минимизирует задержки между событием и доступностью информации.
Обновления включают только активные опасности, которые были определены PDC как потенциально опасные для людей, имущества или инфраструктуры.
Основные возможности приложения Disaster Alert:
- Практически реальное время обновлений об ураганах, землетрясениях, цунами, извержениях вулканов, наводнениях, лесных пожарах, торнадо в США и зимних штормах.
- Возможность настройки ранних предупреждений.
- Просмотр отчетов о предполагаемых воздействиях.
- Доступ к визуализированным данным об опасностях.
- Автоматическое обновление информации из надежных источников.
- Ручная обработка данных при отсутствии официальных источников.
- Обновления по морским опасностям, штормам, засухам и техногенным происшествиям.
- Специальные рекомендации по сильному прибою, сильному ветру и внезапным наводнениям для Гавайев.
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