Приложение Me+ Daily Routine Planner предназначено для помощи пользователям в формировании и поддержании здоровых привычек и распорядка дня. Приложение помогает выработать полезные привычки, такие как утренняя зарядка или уборка, и интегрировать их в повседневную жизнь, что способствует здоровому и полноценному образу жизни.

Me+ предлагает удобный ежедневник и график ухода за собой, что помогает пользователям в их повседневной жизни. Регулярное повторение полезных действий с помощью планировщика и трекера привычек позволяет обрести новый взгляд на вещи, уверенность и силу. Приложение делает процесс саморазвития более доступным и структурированным, помогая преодолевать преграды и достигать целей.

Список основных возможностей приложения Me+