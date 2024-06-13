Me+ Daily Routine Planner для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.5.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|ENERJOY PTE. LTD.
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|95.51 Мб
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Приложение Me+ Daily Routine Planner предназначено для помощи пользователям в формировании и поддержании здоровых привычек и распорядка дня. Приложение помогает выработать полезные привычки, такие как утренняя зарядка или уборка, и интегрировать их в повседневную жизнь, что способствует здоровому и полноценному образу жизни.
Me+ предлагает удобный ежедневник и график ухода за собой, что помогает пользователям в их повседневной жизни. Регулярное повторение полезных действий с помощью планировщика и трекера привычек позволяет обрести новый взгляд на вещи, уверенность и силу. Приложение делает процесс саморазвития более доступным и структурированным, помогая преодолевать преграды и достигать целей.
Список основных возможностей приложения Me+
- Ежедневник и трекер привычек: Создавайте и отслеживайте свои ежедневные и утренние процедуры.
- Отслеживание настроения и прогресса: Регулярно записывайте и анализируйте свое настроение и достижения.
- Напоминания: Устанавливайте напоминания для задач в вашем ежедневнике.
- Информация о самопомощи: Получайте данные о создании привычек и здоровом распорядке дня, основанные на фактах.
- Пользовательский интерфейс: Настраивайте свои расписания с помощью выбранных значков и цветов.
- Профессиональные шаблоны: Используйте шаблоны планирования и трекеры привычек, адаптированные под ваши нужды.
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