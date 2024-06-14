LibreScroll – приложение, предназначенное для улучшения прокрутки в различных приложениях и на веб-страницах. Оно обеспечивает плавную инерционную прокрутку, делая каждое движение естественным и легким. Приложение работает в фоновом режиме, предлагая пользователю возможность тонкой настройки параметров прокрутки через небольшое окно настроек, доступное из системного лотка.

Основной особенностью LibreScroll является его способность настраивать поведение прокрутки под потребности пользователя. В настройках можно регулировать трение, чувствительность по осям X и Y, а также минимальный размер шага для обеих осей. Приложение также поддерживает режим flick, добавляющий кинетический эффект, что делает прокрутку еще более плавной и естественной.

Чтобы использовать LibreScroll, достаточно удерживать среднюю кнопку мыши и перемещать ее для прокрутки. Курсор при этом остается на месте, а при отпускании кнопки – прокрутка останавливается. Все изменения в настройках применяются в реальном времени, без необходимости перезапуска приложения. В любой момент можно приостановить пользовательскую прокрутку.

LibreScroll создано для имитации инерционной прокрутки, характерной для сенсорных устройств. Это позволяет добиться плавного и естественного движения содержимого на экране, которое продолжает двигаться после завершения прокрутки, постепенно замедляясь до остановки. Приложение дает возможность почувствовать интуитивно понятную прокрутку, используя стандартную мышь вместо специализированных устройств ввода.

Основные возможности LibreScroll: