LibreScroll для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.0.2.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|EsportToys
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|531 Кб
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LibreScroll – приложение, предназначенное для улучшения прокрутки в различных приложениях и на веб-страницах. Оно обеспечивает плавную инерционную прокрутку, делая каждое движение естественным и легким. Приложение работает в фоновом режиме, предлагая пользователю возможность тонкой настройки параметров прокрутки через небольшое окно настроек, доступное из системного лотка.
Основной особенностью LibreScroll является его способность настраивать поведение прокрутки под потребности пользователя. В настройках можно регулировать трение, чувствительность по осям X и Y, а также минимальный размер шага для обеих осей. Приложение также поддерживает режим flick, добавляющий кинетический эффект, что делает прокрутку еще более плавной и естественной.
Чтобы использовать LibreScroll, достаточно удерживать среднюю кнопку мыши и перемещать ее для прокрутки. Курсор при этом остается на месте, а при отпускании кнопки – прокрутка останавливается. Все изменения в настройках применяются в реальном времени, без необходимости перезапуска приложения. В любой момент можно приостановить пользовательскую прокрутку.
LibreScroll создано для имитации инерционной прокрутки, характерной для сенсорных устройств. Это позволяет добиться плавного и естественного движения содержимого на экране, которое продолжает двигаться после завершения прокрутки, постепенно замедляясь до остановки. Приложение дает возможность почувствовать интуитивно понятную прокрутку, используя стандартную мышь вместо специализированных устройств ввода.
Основные возможности LibreScroll:
- Плавная инерционная прокрутка для всех приложений и веб-страниц.
- Настройка параметров трения и чувствительности по осям X и Y.
- Опция настройки минимального шага прокрутки по обеим осям.
- Поддержка режима flick для кинетического эффекта прокрутки.
- Реализация изменений в реальном времени без перезапуска приложения.
- Возможность приостановки пользовательской прокрутки в любой момент.
- Простое управление прокруткой через удержание средней кнопки мыши.
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