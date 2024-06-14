Kick для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|39.6.43 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Kick: Live Streaming
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|2 / 2 | Статистика
|Размер:
|64.84 Мб
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Kick: Live Streaming - это приложение, предназначенное для потокового вещания и просмотра различных трансляций. Оно предоставляет пользователям возможность следить за популярными стримерами, играть в игры, общаться в чате и многое другое. Приложение ориентировано на создание сообщества, где пользователи могут взаимодействовать друг с другом, выражать свои эмоции и поддерживать любимых стримеров.
Одной из ключевых особенностей Kick является широкий выбор категорий контента. Пользователи могут найти трансляции по играм, спортивным событиям и повседневной жизни. Популярные стримеры, такие как Адин Росс, xQc и Амурант, часто проводят свои стримы на этой платформе. Любители игр могут наблюдать за такими личностями, как Tfue, YourRAGE и Nickmercs, а фанаты IRL-трансляций могут следить за Ледяным Посейдоном и Стивом. Спортивные фанаты также найдут интересный контент, включая трансляции футбольного клуба «Эвертон» и команды Stake F1.
Kick активно развивает свое сообщество, которое насчитывает уже более 20 миллионов пользователей. Уникальные функции чата позволяют пользователям выражать свои эмоции с помощью различных эмодзи и значков, которые помогают повысить лояльность и вовлеченность.
Для стримеров Kick предлагает выгодные условия. Программа позволяет сохранить до 95 % дохода от подписок, а также предоставляет возможность получать вознаграждения за трансляции. Поддержка стримеров осуществляется круглосуточно через онлайн-чат, что особенно важно для аффилированных и партнерских стримеров.
Список основных возможностей приложения Kick: Live Streaming:
- Возможность просмотра трансляций популярных стримеров.
- Категории контента: игры, спорт, IRL-трансляции.
- Широкий выбор стримеров, включая таких как Адин Росс, xQc, Tfue и других.
- Сообщество с более чем 20 миллионами пользователей.
- Чат с возможностью использования эмодзи и значков для выражения эмоций.
- Программа для стримеров с сохранением до 95 % дохода от подписок.
- Программа поощрения авторов с денежными вознаграждениями за трансляции.
- Круглосуточная поддержка стримеров через онлайн-чат.
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