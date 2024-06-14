Kick для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:39.6.43 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:другое
Загрузок (сегодня/всего):2 / 2 | Статистика
Размер:64.84 Мб
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Kick: Live Streaming - это приложение, предназначенное для потокового вещания и просмотра различных трансляций. Оно предоставляет пользователям возможность следить за популярными стримерами, играть в игры, общаться в чате и многое другое. Приложение ориентировано на создание сообщества, где пользователи могут взаимодействовать друг с другом, выражать свои эмоции и поддерживать любимых стримеров.

Одной из ключевых особенностей Kick является широкий выбор категорий контента. Пользователи могут найти трансляции по играм, спортивным событиям и повседневной жизни. Популярные стримеры, такие как Адин Росс, xQc и Амурант, часто проводят свои стримы на этой платформе. Любители игр могут наблюдать за такими личностями, как Tfue, YourRAGE и Nickmercs, а фанаты IRL-трансляций могут следить за Ледяным Посейдоном и Стивом. Спортивные фанаты также найдут интересный контент, включая трансляции футбольного клуба «Эвертон» и команды Stake F1.

Kick активно развивает свое сообщество, которое насчитывает уже более 20 миллионов пользователей. Уникальные функции чата позволяют пользователям выражать свои эмоции с помощью различных эмодзи и значков, которые помогают повысить лояльность и вовлеченность.

Для стримеров Kick предлагает выгодные условия. Программа позволяет сохранить до 95 % дохода от подписок, а также предоставляет возможность получать вознаграждения за трансляции. Поддержка стримеров осуществляется круглосуточно через онлайн-чат, что особенно важно для аффилированных и партнерских стримеров.

Список основных возможностей приложения Kick: Live Streaming:

  • Возможность просмотра трансляций популярных стримеров.
  • Категории контента: игры, спорт, IRL-трансляции.
  • Широкий выбор стримеров, включая таких как Адин Росс, xQc, Tfue и других.
  • Сообщество с более чем 20 миллионами пользователей.
  • Чат с возможностью использования эмодзи и значков для выражения эмоций.
  • Программа для стримеров с сохранением до 95 % дохода от подписок.
  • Программа поощрения авторов с денежными вознаграждениями за трансляции.
  • Круглосуточная поддержка стримеров через онлайн-чат.
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