Программы для Android » Навигация, GPS » GPS » Sygic GPS Truck & Caravan 24.1.4

Sygic GPS Truck & Caravan для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:24.1.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:GPS
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:50.36 Мб
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Sygic GPS Truck & Caravan - приложение для GPS-навигации, разработанное специально для профессиональных водителей грузовиков, большегабаритного транспорта и автомобилей с прицепами. Система навигации Sygic предлагает широкий спектр интеллектуальных функций и качественно прорисованные автономные 3D-карты, обеспечивая удобство и эффективность в поездках любой сложности.

Основные возможности приложения Sygic GPS Truck & Caravan:

  • Специализированные маршруты для грузовиков и большегабаритных транспортных средств: учет типа транспортного средства и его характеристик, таких как габариты, вес и перевозимый груз.
  • Автономные 3D-карты: поддерживают работу без подключения к Интернету, с бесплатными обновлениями несколько раз в год.
  • Три варианта маршрутов: отображение общего времени поездки, расстояния и характеристик местности.
  • Профили для различных типов транспортных средств: возможность настройки параметров автомобиля для оптимального выбора маршрута.
  • Функция "последней мили": подсветка части маршрута специальным цветом для удобства навигации.
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