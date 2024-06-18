Sygic GPS Truck & Caravan - приложение для GPS-навигации, разработанное специально для профессиональных водителей грузовиков, большегабаритного транспорта и автомобилей с прицепами. Система навигации Sygic предлагает широкий спектр интеллектуальных функций и качественно прорисованные автономные 3D-карты, обеспечивая удобство и эффективность в поездках любой сложности.

Основные возможности приложения Sygic GPS Truck & Caravan: