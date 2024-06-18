Sygic GPS Truck & Caravan для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|24.1.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Sygic a. s.
|Категория:
|GPS
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|50.36 Мб
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Sygic GPS Truck & Caravan - приложение для GPS-навигации, разработанное специально для профессиональных водителей грузовиков, большегабаритного транспорта и автомобилей с прицепами. Система навигации Sygic предлагает широкий спектр интеллектуальных функций и качественно прорисованные автономные 3D-карты, обеспечивая удобство и эффективность в поездках любой сложности.
Основные возможности приложения Sygic GPS Truck & Caravan:
- Специализированные маршруты для грузовиков и большегабаритных транспортных средств: учет типа транспортного средства и его характеристик, таких как габариты, вес и перевозимый груз.
- Автономные 3D-карты: поддерживают работу без подключения к Интернету, с бесплатными обновлениями несколько раз в год.
- Три варианта маршрутов: отображение общего времени поездки, расстояния и характеристик местности.
- Профили для различных типов транспортных средств: возможность настройки параметров автомобиля для оптимального выбора маршрута.
- Функция "последней мили": подсветка части маршрута специальным цветом для удобства навигации.
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